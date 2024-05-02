«Истребители. Битва за Крым» выходят 6 мая

6 мая в 21:20 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной военно-исторической драмы «Истребители. Битва за Крым» режиссера Антона Сиверса. Главные роли в картине исполняют: Игорь Петренко, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Пётр Рыков, Сергей Комаров, Павел Харланчук, Денис Константинов, Антон Батырев

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1944 год. Истребительный полк командира Александра Романова (Игорь Петренко) перебрасывают в Анапу для усиления авиационных соединений в предстоящем наступлении на Крым. По итогу воздушного боя Александру удается захватить ценный трофей – немецкий истребитель новой модификации. Вражеский самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где создают новый советский истребитель Як-9У. По роковому стечению обстоятельств вскоре в КБ попадает и сам Романов. Работая над новой машиной в коллективе инженеров и летчиков-испытателей, Романов живет мечтой вернуться в небо. Здесь он встречает настоящую любовь, вновь обретает веру в себя и возможность снова оказаться на фронте, в своем полку.

Режиссер Антон Сиверс рассказал: