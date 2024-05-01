Фильмы, сериалы, мультики: что смотреть в мае, список российских премьер

Май подарит зрителям большое количество премьер фильмов, сериалов и мультфильмов.

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Когда выйдут новые ленты, о чем они будут и где их посмотреть?

Какие фильмы выходят в мае

1 мая в кинотеатрах состоялась премьера мелодрамы «Любви не бывает?», в которой главные роли сыграли Анна Чиповская и Владимир Яглыч. Лента расскажет историю беспринципного и самоуверенного ловеласа Саши, который постоянно спит с разными женщинами, а потом бросает их, и хладнокровной карьеристки по имени Катя, разочаровавшейся в мужчинах. Настолько разные молодые люди совершенно случайно становятся соседями.

8 мая в широкий прокат выйдет картина Александра Котта «Северный полюс», действие которой происходит во время холодной войны между Америкой и СССР, в 1962 году. США размещают на территории Турции свои ракеты, поэтому Москва должна дать им достойный ответ. Чтобы продемонстрировать возможности СССР, в условиях сложнейших погодных условий и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход в Северный Ледовитый океан, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.

9 мая состоится премьера картины «Сокровища партизанского леса». Лента расскажет о брате и сестре, которые спасают музейные артефакты и ищут маму. Кроме того, зрителей ждет фильм «Красные ленты» о девочке Наде, которая помогает победить немцев в Крыму. Еще одной картиной о годах Великой Отечественной войны станет лента «Семь черных бумаг» о двух братьях, которые подговаривают почтальона прятать «черные бумаги» до конца войны.

Не обойдется и без комедий. 9 мая зрителям представят фильм «Как я встретил её маму», сюжет которой, по словам шоураннеров, настоящий «Кавказский Болливуд». Еще одна комедия «7 дней, 7 ночей» расскажет о приключениях пары, оказавшей на грани развода, и их детей в Армении. Кроме того, в новой ленте Сарика Андреасяна «Манюня: Приключения в Москве» из Армении в Москву приедут неугомонные подруги Манюня, Каринэ и Наринэ. В съемках ленты принял участие Евгений Петросян.

С 23 мая в кинотеатрах выйдет продолжение кинокомикса Олега Трофима «Майор Гром: Игра». В центре сюжета история петербургского майора Игоря Грома, который становится мишенью террориста, угрожающего продолжить устраивать взрывы по всему городу, если силовик не подаст в отставку. В продолжении ленты к своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев и Константин Хабенский.

Какие мультфильмы выходят в мае

С 16 мая в кинотеатрах начнут показывать китайскую ленту «Кунг-фу Тигр» об 11-летнем мальчике, который мечтает поступить на службу к императору и сопровождать ценные грузы по всей стране. Ему предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы получить работу мечты.

23 мая состоится премьера мультфильма «Большое путешествие 3. Вокруг света». Медведь Мик-Мик вновь будет исправлять работу аиста, который принес не того ребенка. Чтобы вернуть наследника родителям, он опять отправится в путешествие, однако оно обещает быть более опасным, чем раньше.

24 мая должна состояться премьера «Гарфилда» о рыжем коте, который ненавидит понедельники. В новом фильме зрители познакомятся с отцом Гарфилда Виком. В конце мая зрителям также представят ленты «Пушистый вояж» и «Суперпташки. Улетная миссия» о приключениях очаровательных животных.

31 мая в прокат выходит первый мюзикл студии Paramount Animation «Под настилом» о раках-отшельниках, которые живут под променадом в прибрежном районе Нью-Джерси. В центре сюжета любовная история рака-горожанина Армена и приезжей самки Рамоны, чьи семьи против их отношений.

Какие сериалы выходят в мае

Любителей детективов ждет сразу несколько премьер: «Я знаю, кто тебя убил», новый сезон «Некрасивой подружки», «Мосгаз. Дело № 10: Метроном», продолжение первого сезона «Загляни ему в голову», «Калимба» и «Красные линии».

Кроме того, зрителей ждет 7-й сезон военной драмы «По законам военного времени», в котором сыграли Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Черный и другие. 6 мая также состоится телепремьера «Истребители. Битва за Крым».

Любители комедий и советского кино смогут посмотреть сериал «Дядя Леша» о современном Юрии Деточкине. Кроме того, в мае на ТНТ начнет выходить сериал «Универ. 13 лет спустя».