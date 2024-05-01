Японский фильм «Годзилла: Минус один» выйдет в кинотеатрах России 11 мая

Источники издания Cinemaplex сообщили, что в кинотеатрах России скоро состоится премьера фильма «Годзилла: Минус один». Это произойдёт уже 11 мая — спустя неделю после выхода ленты в онлайн-сервисах.

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«Годзилла: Минус один» рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию, постановщиком и сценаристом выступил японский режиссёр Такаси Ямадзаки. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив восторженные отзывы от зрителей и критиков. На прошедшем «Оскаре»-2024 фильм о знаменитом мифическом динозавре получил награду за лучшие визуальные эффекты.

Старт проката зарубежного фильма 11 мая означает, что в эту же дату в кинотеатры России могут вернуться и другие картины. Ранее от проката голливудских новинок на майские праздники отказались крупные киносети страны.