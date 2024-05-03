Китайский мультфильм покажут на Международном фестивале правильного кино

В Музее Победы 4 мая пройдет кинопоказ китайского мультфильма «Вака — заколдованный воин». Анимационную картину режиссера Син Сюйхуэй продемонстрируют в рамках конкурсной программы III Международного фестиваля правильного кино. Об этом в пятницу, 3 мая, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе учреждения.

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Гостям музея мультик презентуют директор компании «Кинологистика» Анатолий Сергеев и актеры, принимавшие участие в русском дубляже. Они расскажут об интересных фактах проекта и ответят на вопросы аудитории.

— Зрелищный и наполненный событиями фэнтези-квест от создателей «Побега из страны роботов» напоминает одновременно и «Властелин колец», и «Как приручить дракона», и лучшие образцы аниме, — пояснили китайские создатели ленты.

Кинопоказ бесплатный, однако необходима предварительная регистрация на сайте кинотеатра Музея Победы.

9 мая в рамках III Международного фестиваля правильного кино и киноклуба «Поклонка» в музее пройдут бесплатные показы новых отечественных фильмов. Так, в 14:00 зрителям покажут киноленту «Суворовец 1944» режиссера Дениса Казанцева, а в 15:00 представят документальный фильм «Блокадный футбол», снятый Вагенаком Балаяном.