«Смешарики» — это целая Вселенная. А для нас это в первую очередь кладезь самой разнообразной музыки. В сериале было много композиций. Чтобы все могли их слушать, в 2023 году создатели франшизы запустили лейбл «Рики Мьюзик». Теперь на нем выходят песни из всех медиа с круглыми персонажами и треки, вдохновленные мультфильмом. В материале мы собрали лучшие композиции, связанные со «Смешариками». На радость фанатам и тем, кто только откроет для себя песни из этого мультфильма.

«От винта!»

Самая известная песня из мультфильма, знакомая всем по мемам, ремиксам и пародиям. Рок-н-ролльное посвящение летчикам, которое заставит вас подпевать с самых первых строчек: «Кто мечтает быть пилотом? Очень смелый, видно, тот, потому что только смелый сам полезет в самолет». Включите один раз, и композиция навсегда поселится у вас в голове.

«Лесник»

© Студия «Петербург»

Да, все верно, это официальный кавер от группы «Эпидемия» на классику «Короля и Шута». Только в песне не злой дед-убийца, а пингвин Пин кормит путника вкусным пломбиром и показывает железных роботов. Одним из них оказывается излишне заботливый робот-няня из первых серий сериала. Свело олдскулы?

«Огурец Phonk» и «O.M.S.K. Phonk»

У группы System of A Down есть парные альбомы Mezmerize (2005) и Hypnotize (2005). У Скриптонита — дилогия «Уроборос» (2017). А у «Смешариков» фонк-релизы «мед» и «ля». Честно говоря, выбрать оттуда лучшую композицию очень трудно, поэтому выбрали две.

© Студия «Петербург»

«Огурец Phonk», в котором слушателю предлагают попробовать овощ от медведя Копатыча, открывает пластинку «ля» и сразу настраивает на бесконечные танцы под семплы с голосами героев мультфильма.

Интернет 2023 года был бы хуже, если бы в этом году не вышел трек «O.M.S.K. Phonk». Идеальная музыка для прогулок уверенной походкой ради новых свершений. Слушать композицию лучше с клипом, отсылающим к мему про походку Доктора Ливси из «Острова сокровищ» (1988). Такой постмодерн мы любим.

«Разум»

Лаунджевая композиция, в которой засемплированы философские изыскания героев сериала. Весь одноименный альбом «Разум» состоит из сложных материй, но эта композиция — квинтэссенция всей боли Кар-Карыча. Одна из самых меланхоличных песен «Смешариков», но тут как с видео «Идущий к реке». Потом обязательно наступит просветление.

«Противоположности (Remix)»

Оригинал «Противоположностей» тоже хороший, но мы решили, что нужно отдать это место версии с альбома «Ремиксы III». Драм-н-бейс-вечеринка расцветет с новой силой, если вы поставите этот трек. Диджеям на заметку, срочно берите его себе в микс. Как и весь остальной альбом, впрочем.

© Студия «Петербург»

Милое посвящение спорту в бардовском стиле. Песня исполнена голосом Лосяша, Копатыча и Пина Михаилом Черняком. После него хочется послушать и другие творения от актера, очень уж душевно получилось.

«Обормот»

Голос Совуньи и Кар-Карыча — Сергей Мардарь, неоднократно исполнявший песни в сериале, выступил с песней про хулигана в стиле рокабилли. Среди создателей «Смешариков» явно много фанатов классического рок-н-ролла. Иначе почему у них получаются такие запоминающиеся композиции в стиле «Браво»? Нужен отдельный альбом в жанре!

MEDOMANIA

Делать мед, пить мед, делать мед, пить сок, делать мед, пить сок, пить мед, пить сок, делать мед, пить мед, делать мед, пить сок, делать мед, пить сок, пить мед, пить сок…

«Куда уходит старый год?»

© Студия «Петербург»

Новогодняя песенка для тех, кто устал от приторных праздничных треков. Начинается композиция как нечто, похожее на марш, а потом пускается в водевильный разнос. Предлагаем внести сингл в канон новогодних песен.

«Хоккей»

Вот любят «Смешарики» спорт, что тут поделать. И пишут в честь него отличные песни! «Хоккей» — это ска-панк о динамичном спортивном соревновании. Достойный преемник композиции «Трус не играет в хоккей», которого нужно ставить на матчах.

Aliens

© Студия «Петербург»

Автор ремикса «Комарово» для игры Atomic Heart (2023) DVRST заколлабился с мультиком и выдал несколько треков для фильма «Смешарики снимают кино» (2023). Лучшая из них определенно Aliens. Мечтательный космический фонк, вдохновляющий на постройку ракеты прямиком к звездам.

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