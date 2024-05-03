Netflix снял сериал про знаменитого гонщика «Формулы-1» к годовщине его смерти

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала «Сенна» про знаменитого гонщика «Формулы-1» Айртона Сенна. Трейлер представили к 30-летней годовщине гибели спортсмена.

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Бразилец Сенна - один из самых известных гонщиков «Формулы-1». За свою недолгую карьеру он смог дважды стать самым молодым чемпионом мира, однако долгое время ему не удавалось одержать победу на трассе в родной Бразилии до Гран-при Бразилии в 1991 году.

Отмечается, что сериал расскажет о жизни и карьере Сенны с момента ее начала в Формуле Ford до его трагической гибели во время Гран-при Сан-Марино в 1994 году. На момент гибели Сенне было 34 года.

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