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Лучшие сериалы про маньяков: топ-10 шоу с высоким рейтингом

Шоу про маньяков — отдельный сериальный жанр, который всегда притягивает зрителей к экранам. Некоторые сериалы раскрывают, что движет жестокими преступниками, другие рассказывают о том, как сложно поймать маньяков — порой их поведение ничем не отличается от обычных людей.

Топ-10 сериалов про маньяков
© Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

В начале 2024 года в России вышло сразу два сериала о поиске маньяков — «Внутри убийцы» и «Тень Чикатило». Зарубежный кинорынок тоже может похвастаться обилием шоу о маньяках. «Лента.ру» делится подборкой из десяти интересных сериалов о серийных убийцах и без спойлеров рассказывает об их сюжете.

Декстер

  • Оригинальное название: Dexter
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Жанр: триллер, детектив, криминальная драма
  • Сколько серий: 96 (8 сезонов)
  • Длительность одной серии: 50 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3
  • Рейтинг IMDb: 8.6
  • В главных ролях: Майкл С. Холл, Дженнифер Карпентер, Дэвид Зайас, Джеймс Римар и другие

Культовый сериал о «добром» маньяке, получивший множество престижных премий.

Декстер Морган (Майкл С. Холл) работает судебным экспертом в полиции Майами. Он отлично разбирается в брызгах крови, исправно ходит на работу и, кажется, ведет вполне обычную жизнь. Однако у Декстера есть одно существенное отличие от других людей — он серийный убийца и социопат, не способный испытывать искренние чувства.

Приемный отец (Джеймс Ремар) научил Декстера скрывать пугающее нутро и направлять свою жажду крови в общественно полезное русло. Морган лишает жизни только избежавших правосудия преступников и каждый раз отлично избавляется от улик.

Первый сезон шоу начинается с того, что в Майами появляется опасный маньяк. Загадочный преступник совершает серию жестоких убийств, а также отправляет Моргану послания, связанные с его прошлым.

Менталист

  • Оригинальное название: The Mentalist
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Жанр: триллер, детектив, криминальная драма
  • Сколько серий: 151 (7 сезонов)
  • Длительность одной серии: 43 минуты
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1
  • Рейтинг IMDb: 8.2
  • В главных ролях: Саймон Бейкер, Робин Танни, Тим Кан, Овайн Йомэн

Сериал о нестандартном подходе к раскрытию даже самых запутанных преступлений.

Патрик Джейн (Саймон Бейкер) — выдающийся психолог, который долгое время «работал» экстрасенсом. В какой-то момент медиуму пришлось признать, что его паранормальные способности были набором обычных уловок. Джейн решил направить свои таланты в новое русло — начал сотрудничать с Калифорнийским бюро расследований (КБР) в качестве независимого консультанта.

Теперь детектив использует свои навыки наблюдения за людьми для того, чтобы помогать следствию. Его познания в психологии и талант к манипуляциям способны раскрыть даже самые сложные дела. Параллельно с этим Патрик Джейн преследует и личную цель — он занят поисками маньяка, который несколько лет назад лишил жизни его жену и дочь.

Улица потрошителя

  • Оригинальное название: Ripper Street
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Жанр: криминальная драма, детектив
  • Сколько серий: 37 (5 сезонов)
  • Длительность одной серии: 55 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8
  • Рейтинг IMDb: 8.1
  • В главных ролях: Мэттью Макфэдьен, Джером Флинн, Адам Ротенберг, МайАнна Беринг

Сериал о поиске жестокого маньяка, который орудовал в Великобритании в конце XIX века. Остроты повествованию добавляет тот факт, что в реальности серийный убийца по прозвищу Джек-потрошитель так и не был пойман.

События «Улицы потрошителя» начинаются в Лондоне в 1889 году. После последнего нападения неуловимого Джека-потрошителя прошло уже почти полгода, но общественность продолжает переживать, что жестокий маньяк может объявиться вновь.

Вскоре Лондон сотрясает новое преступление — в одном из районов города находят изуродованный труп девушки. Все улики указывают на то, что Потрошитель вновь вернулся на улицы. Детектив Эдмунд Рид (Мэттью Макфэдьен) начинает собственное расследование — в этом ему помогают доктор Гомер Джексон (Адам Ротенберг) и сержант Беннет Дрейк (Джером Флинн).

Вскоре команда расследователей выясняет, что за преступлением стоит не Джек-потрошитель, а новый серийный убийца, который подражает знаменитому маньяку.

Мистер Мерседес

  • Оригинальное название: Mr. Mercedes
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Жанр: триллер, криминальная драма, детектив, фантастика
  • Сколько серий: 30 (3 сезона)
  • Длительность одной серии: 60 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4
  • Рейтинг IMDb: 7.8
  • В главных ролях: Брендан Глисон, Джаррелл Джером, Гарри Тредэвэй, Холланд Тейлор

Напряженный сериал, в основу которого лег одноименный роман Стивена Кинга.

Следователь Билл Ходжес (Брендан Глисон) выходит на пенсию, но не получает удовольствия от заслуженного отдыха. Из головы не выходит одно нераскрытое дело: жестокая авария, которая привела к гибели шестнадцати человек. Ходжес уверен, что эта катастрофа — спланированное убийство, а не несчастный случай.

На самом деле за аварией стоит Брэди Хартфилд (Гарри Тредвей) — он угнал «Мерседес» и специально въехал на нем в толпу ничего не подозревающих людей. Событие произвело на Хартфилда сильное впечатление, подогреваемый жаждой новой крови, он планирует еще одно жестокое преступление.

Детектив Ходжес возвращается к работе, чтобы начать собственное расследование. Вместе с командой он должен отыскать маньяка и остановить его, пока не стало слишком поздно.

Дес

  • Оригинальное название: Des
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Жанр: биографическая драма, криминал, детектив
  • Сколько серий: 3
  • Длительность одной серии: 47 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9
  • Рейтинг IMDb: 7.6
  • В главных ролях: Дэвид Теннант, Дэниэл Мейс, Джейсон Уоткинс

Мини-сериал, который можно проглотить буквально за вечер. В основу шоу легла реальная история одного из самых жестоких преступников Великобритании. Главное достоинство «Деса» — пугающе убедительная актерская игра Дэвида Теннанта.

Трехсерийный сериал рассказывает о немолодом социальном работнике Деннисе «Десе» Нильсене (Дэвид Теннант). В 1983 году в лондонскую квартиру Деса прибывает отряд полиции — один из соседей обнаружил в канализации останки плоти. В квартире Нильсена полиция находит изрезанные части тел, а сам убийца сразу же признает вину — за пять лет он жестоко лишил жизни пятнадцать человек.

Зрителям детали дела Нильсена раскрывают детектив Питер Джей (Дэниэл Мейс), биограф Брайан Мастерс (Джейсон Уоткинс). Свою версию событий излагает и сам маньяк — ему явно есть, чем поделиться со следствием.

Алиенист

  • Оригинальное название: The Alienist
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Жанр: детектив, криминальная драма
  • Сколько серий: 18 (2 сезона)
  • Длительность одной серии: 60 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2
  • Рейтинг IMDb: 7.7
  • В главных ролях: Даниэль Брюль, Люк Эванс, Брайан Джерати, Дакота Фаннинг

Детективная история о первых попытках сотрудничества психологов со следствием. В «Алиенисте» есть все, что порадует любителей жанра — впечатляющий актерский состав, качественный сюжет и даже интересная любовная линия.

В 1896 году в Нью-Йорке начинает орудовать жестокий маньяк. Преступник хладнокровно нападает на детей из городских трущоб — с каждым разом его атаки становятся все кровожаднее.

Поиском маньяка занимается довольно необычная команда: криминальный репортер Джон Скайлер Мур (Люк Эванс), первая женщина-полицейский Сара Говард (Дакота Фаннинг) и психолог-алиенист. Ласло Крайцлер (Даниэль Брюль). Вместе с ними расследование ведет и комиссар полиции Теодор Рузвельт (Брайан Джерати) — через несколько десятилетий он займет пост президента США.

Охотник за разумом

  • Оригинальное название: Mindhunter
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Жанр: триллер, детектив, криминальная драма
  • Сколько серий: 19 (2 сезона)
  • Длительность одной серии: 60 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1
  • Рейтинг IMDb: 8.6
  • В главных ролях: Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв

«Охотник за разумом» — детективная драма о двух агентах ФБР, которые заложили основы профилирования в Америке конца 1970-х.

В центре сериала — сотрудники американских спецслужб Холден Форд (Джонатан Грофф) и Билл Тенч (Холт Маккэллани), которые работают в отделе поведенческого анализа Академии ФБР. Агенты опрашивают находящихся в заключении серийных убийц, изучают их поведение и образ мыслей — в общем, делают все для того, чтобы составить психологические портреты маньяков.

Полученная информация ляжет в основу практического руководства, которое будет использоваться для раскрытия новых преступлений. Исследовать психологию убийц агентам помогает профессор психологии Венди Карр (Анна Торв).

Мыслить как преступник

  • Оригинальное название: Criminal Minds
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Жанр: триллер, криминальная драма, детектив
  • Сколько серий: 334 (15 сезонов)
  • Длительность одной серии: 43 минуты
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1
  • Рейтинг IMDb: 8.1
  • В главных ролях: Кирстен Вангснесс, Мэттью Грей Гублер, А. Дж. Кук, Джо Мантенья, Томас Гибсон

Один из самых известных сериалов о том, как работает поведенческий анализ.

Когда в Сиэтле начинает орудовать опасный серийный убийца, ФБР обращается за помощью к уникальному подразделению — его сотрудники способны проанализировать поведение маньяка и отыскать его. Руководит отделением Джейсон Гидеон (Мэнди Патинкин), который умеет составлять психологический портрет преступника по информации о его жизни.

Команда Гидеона способна раскрыть даже самые запутанные дела: поджоги, похищения и ритуальные казни. Чаще всего преступники, которых ловит Отдел анализа поведения (ОАП) — серийные убийцы, маньяки и люди с серьезными психологическими отклонениями.

Сериал «Мыслить как преступник», первая серия которого вышла в 2005 году, транслировался на канале CBS в течение пятнадцати лет. За это время шоу несколько раз обновило актерский состав, однако интригующая криминальная составляющая осталась неизменной.

Жизнь на Марсе

  • Оригинальное название: Life on Mars
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Жанр: детектив, фантастика, криминальная драма
  • Сколько серий: 16 (2 сезона)
  • Длительность одной серии: 60 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9
  • Рейтинг IMDb: 8.4
  • В главных ролях: Джон Симм, Филип Гленистер, Лиз Уайт, Дин Эндрюс

Фантастическая история о детективе, который пытается отыскать маньяка, несмотря ни на что.

Старший инспектор уголовного розыска Сэм Тайлер (Джон Симм) уже долгое время не может выйти на след опасного маньяка. Когда поиски Тайлера заходят в тупик, за расследование берется его девушка Энни (Лиз Уайт), которая тоже работает детективом. Вскоре сумасшедший преступник похищает Энни, чтобы удерживать в качестве заложницы.

Шокированный случившимся Сэм попадает в автомобильную аварию и внезапно переносится на тридцать лет назад. Оказывается, в 1973 году тоже орудует маньяк — его действия в точности повторяют поведение похитителя Энни. Попавший в прошлое детектив сохраняет имя и должность — он возобновляет расследование в надежде спасти возлюбленную и вернуться в свое время.

Монстр: История Джеффри Дамера

  • Оригинальное название: Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Жанр: биографическая драма, криминал, триллер
  • Сколько серий: 10
  • Длительность одной серии: 53 минуты
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3
  • Рейтинг IMDb: 7.9
  • В главных ролях: Эван Питерс, Ричард Дженкинс, Молли Рингуолд, Ниси Нэш

Жуткая история, основанная на реальных событиях. Прототипом главного героя стал американский серийный убийца, который орудовал в США с 1978 по 1991 год. Жертвами Джеффри Дамера стали 17 мальчиков и молодых мужчин, а самому преступнику больше десяти лет удавалось скрываться от правосудия.

«Монстр» рассказывает о детстве и юности Дамера и его первых преступлениях, а также знакомит зрителей с семьей убийцы. Пока Дамер лишает жизни юношей, полиция бездействует и не придает значения его подозрительному поведению. Повзрослевший маньяк продолжает совершать жуткие преступления — его родители даже не догадывается о том, как ужасы творит их сын.

В сериале Джеффри Дамера играет Эван Питерс — звезда «Американской истории ужасов» и исполнитель роли супергероя Ртути в фильмах о «Людях Икс». Шоу, вышедшее на Netflix в 2022 году, достигло отметки в миллиард просмотров всего за два месяца.

Зарубежные сериалы о маньяках: что еще посмотреть

  • «Инсайдер»
  • «Настоящий детектив»
  • «Последователи»
  • «Ганнибал»
  • «Гражданин Икс»

Российские сериалы о маньяках: что посмотреть

  • «Метод»
  • «Фишер»
  • «Чикатило »
  • «Хороший человек»
  • «Хрустальный»
Фильмы и сериалы
Последователи
Монстр
Ганнибал
Мыслить как преступник
Американская история ужасов
Люди Икс
Настоящий детектив
Дэвид Зайас
Майанна Беринг
Адам Ротенберг
Брайан Джерати
Мэттью Грей
Дженнифер Карпентер
Джеймс Ремар
Джон Симм
Джейсон Уоткинс
Ниси Нэш
Мэттью Макфэдьен
Лиз Уайт
Гарри Тредэвэй
Джонатан Грофф
Джеймс Римар
Саймон Бейкер
Молли Рингуолд
Даниэль Брюль
Томас Гибсон
Мэнди Патинкин
Филип Гленистер
Джером Флинн
Дэвид Теннант
Анна Торв
Ричард Дженкинс
Эван Питерс
Брендан Глисон
Теодор Рузвельт
Люк Эванс
Стивен Кинг
Netflix
ФБР
Российские сериалы