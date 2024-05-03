Топ-10 сериалов про маньяков

Шоу про маньяков — отдельный сериальный жанр, который всегда притягивает зрителей к экранам. Некоторые сериалы раскрывают, что движет жестокими преступниками, другие рассказывают о том, как сложно поймать маньяков — порой их поведение ничем не отличается от обычных людей.

© Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

В начале 2024 года в России вышло сразу два сериала о поиске маньяков — «Внутри убийцы» и «Тень Чикатило». Зарубежный кинорынок тоже может похвастаться обилием шоу о маньяках. «Лента.ру» делится подборкой из десяти интересных сериалов о серийных убийцах и без спойлеров рассказывает об их сюжете.

Декстер

Оригинальное название: Dexter

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: триллер, детектив, криминальная драма

Сколько серий: 96 (8 сезонов)

Длительность одной серии: 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Рейтинг IMDb: 8.6

В главных ролях: Майкл С. Холл, Дженнифер Карпентер, Дэвид Зайас, Джеймс Римар и другие

Культовый сериал о «добром» маньяке, получивший множество престижных премий.

Декстер Морган (Майкл С. Холл) работает судебным экспертом в полиции Майами. Он отлично разбирается в брызгах крови, исправно ходит на работу и, кажется, ведет вполне обычную жизнь. Однако у Декстера есть одно существенное отличие от других людей — он серийный убийца и социопат, не способный испытывать искренние чувства.

Приемный отец (Джеймс Ремар) научил Декстера скрывать пугающее нутро и направлять свою жажду крови в общественно полезное русло. Морган лишает жизни только избежавших правосудия преступников и каждый раз отлично избавляется от улик.

Первый сезон шоу начинается с того, что в Майами появляется опасный маньяк. Загадочный преступник совершает серию жестоких убийств, а также отправляет Моргану послания, связанные с его прошлым.

Менталист

Оригинальное название: The Mentalist

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: триллер, детектив, криминальная драма

Сколько серий: 151 (7 сезонов)

Длительность одной серии: 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Рейтинг IMDb: 8.2

В главных ролях: Саймон Бейкер, Робин Танни, Тим Кан, Овайн Йомэн

Сериал о нестандартном подходе к раскрытию даже самых запутанных преступлений.

Патрик Джейн (Саймон Бейкер) — выдающийся психолог, который долгое время «работал» экстрасенсом. В какой-то момент медиуму пришлось признать, что его паранормальные способности были набором обычных уловок. Джейн решил направить свои таланты в новое русло — начал сотрудничать с Калифорнийским бюро расследований (КБР) в качестве независимого консультанта.

Теперь детектив использует свои навыки наблюдения за людьми для того, чтобы помогать следствию. Его познания в психологии и талант к манипуляциям способны раскрыть даже самые сложные дела. Параллельно с этим Патрик Джейн преследует и личную цель — он занят поисками маньяка, который несколько лет назад лишил жизни его жену и дочь.

Улица потрошителя

Оригинальное название: Ripper Street

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: криминальная драма, детектив

Сколько серий: 37 (5 сезонов)

Длительность одной серии: 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Рейтинг IMDb: 8.1

В главных ролях: Мэттью Макфэдьен, Джером Флинн, Адам Ротенберг, МайАнна Беринг

Сериал о поиске жестокого маньяка, который орудовал в Великобритании в конце XIX века. Остроты повествованию добавляет тот факт, что в реальности серийный убийца по прозвищу Джек-потрошитель так и не был пойман.

События «Улицы потрошителя» начинаются в Лондоне в 1889 году. После последнего нападения неуловимого Джека-потрошителя прошло уже почти полгода, но общественность продолжает переживать, что жестокий маньяк может объявиться вновь.

Вскоре Лондон сотрясает новое преступление — в одном из районов города находят изуродованный труп девушки. Все улики указывают на то, что Потрошитель вновь вернулся на улицы. Детектив Эдмунд Рид (Мэттью Макфэдьен) начинает собственное расследование — в этом ему помогают доктор Гомер Джексон (Адам Ротенберг) и сержант Беннет Дрейк (Джером Флинн).

Вскоре команда расследователей выясняет, что за преступлением стоит не Джек-потрошитель, а новый серийный убийца, который подражает знаменитому маньяку.

Мистер Мерседес

Оригинальное название: Mr. Mercedes

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: триллер, криминальная драма, детектив, фантастика

Сколько серий: 30 (3 сезона)

Длительность одной серии: 60 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Рейтинг IMDb: 7.8

В главных ролях: Брендан Глисон, Джаррелл Джером, Гарри Тредэвэй, Холланд Тейлор

Напряженный сериал, в основу которого лег одноименный роман Стивена Кинга.

Следователь Билл Ходжес (Брендан Глисон) выходит на пенсию, но не получает удовольствия от заслуженного отдыха. Из головы не выходит одно нераскрытое дело: жестокая авария, которая привела к гибели шестнадцати человек. Ходжес уверен, что эта катастрофа — спланированное убийство, а не несчастный случай.

На самом деле за аварией стоит Брэди Хартфилд (Гарри Тредвей) — он угнал «Мерседес» и специально въехал на нем в толпу ничего не подозревающих людей. Событие произвело на Хартфилда сильное впечатление, подогреваемый жаждой новой крови, он планирует еще одно жестокое преступление.

Детектив Ходжес возвращается к работе, чтобы начать собственное расследование. Вместе с командой он должен отыскать маньяка и остановить его, пока не стало слишком поздно.

Дес

Оригинальное название: Des

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: биографическая драма, криминал, детектив

Сколько серий: 3

Длительность одной серии: 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Рейтинг IMDb: 7.6

В главных ролях: Дэвид Теннант, Дэниэл Мейс, Джейсон Уоткинс

Мини-сериал, который можно проглотить буквально за вечер. В основу шоу легла реальная история одного из самых жестоких преступников Великобритании. Главное достоинство «Деса» — пугающе убедительная актерская игра Дэвида Теннанта.

Трехсерийный сериал рассказывает о немолодом социальном работнике Деннисе «Десе» Нильсене (Дэвид Теннант). В 1983 году в лондонскую квартиру Деса прибывает отряд полиции — один из соседей обнаружил в канализации останки плоти. В квартире Нильсена полиция находит изрезанные части тел, а сам убийца сразу же признает вину — за пять лет он жестоко лишил жизни пятнадцать человек.

Зрителям детали дела Нильсена раскрывают детектив Питер Джей (Дэниэл Мейс), биограф Брайан Мастерс (Джейсон Уоткинс). Свою версию событий излагает и сам маньяк — ему явно есть, чем поделиться со следствием.

Алиенист

Оригинальное название: The Alienist

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: детектив, криминальная драма

Сколько серий: 18 (2 сезона)

Длительность одной серии: 60 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2

Рейтинг IMDb: 7.7

В главных ролях: Даниэль Брюль, Люк Эванс, Брайан Джерати, Дакота Фаннинг

Детективная история о первых попытках сотрудничества психологов со следствием. В «Алиенисте» есть все, что порадует любителей жанра — впечатляющий актерский состав, качественный сюжет и даже интересная любовная линия.

В 1896 году в Нью-Йорке начинает орудовать жестокий маньяк. Преступник хладнокровно нападает на детей из городских трущоб — с каждым разом его атаки становятся все кровожаднее.

Поиском маньяка занимается довольно необычная команда: криминальный репортер Джон Скайлер Мур (Люк Эванс), первая женщина-полицейский Сара Говард (Дакота Фаннинг) и психолог-алиенист. Ласло Крайцлер (Даниэль Брюль). Вместе с ними расследование ведет и комиссар полиции Теодор Рузвельт (Брайан Джерати) — через несколько десятилетий он займет пост президента США.

Охотник за разумом

Оригинальное название: Mindhunter

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: триллер, детектив, криминальная драма

Сколько серий: 19 (2 сезона)

Длительность одной серии: 60 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Рейтинг IMDb: 8.6

В главных ролях: Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв

«Охотник за разумом» — детективная драма о двух агентах ФБР, которые заложили основы профилирования в Америке конца 1970-х.

В центре сериала — сотрудники американских спецслужб Холден Форд (Джонатан Грофф) и Билл Тенч (Холт Маккэллани), которые работают в отделе поведенческого анализа Академии ФБР. Агенты опрашивают находящихся в заключении серийных убийц, изучают их поведение и образ мыслей — в общем, делают все для того, чтобы составить психологические портреты маньяков.

Полученная информация ляжет в основу практического руководства, которое будет использоваться для раскрытия новых преступлений. Исследовать психологию убийц агентам помогает профессор психологии Венди Карр (Анна Торв).

Мыслить как преступник

Оригинальное название: Criminal Minds

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: триллер, криминальная драма, детектив

Сколько серий: 334 (15 сезонов)

Длительность одной серии: 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Рейтинг IMDb: 8.1

В главных ролях: Кирстен Вангснесс, Мэттью Грей Гублер, А. Дж. Кук, Джо Мантенья, Томас Гибсон

Один из самых известных сериалов о том, как работает поведенческий анализ.

Когда в Сиэтле начинает орудовать опасный серийный убийца, ФБР обращается за помощью к уникальному подразделению — его сотрудники способны проанализировать поведение маньяка и отыскать его. Руководит отделением Джейсон Гидеон (Мэнди Патинкин), который умеет составлять психологический портрет преступника по информации о его жизни.

Команда Гидеона способна раскрыть даже самые запутанные дела: поджоги, похищения и ритуальные казни. Чаще всего преступники, которых ловит Отдел анализа поведения (ОАП) — серийные убийцы, маньяки и люди с серьезными психологическими отклонениями.

Сериал «Мыслить как преступник», первая серия которого вышла в 2005 году, транслировался на канале CBS в течение пятнадцати лет. За это время шоу несколько раз обновило актерский состав, однако интригующая криминальная составляющая осталась неизменной.

Жизнь на Марсе

Оригинальное название: Life on Mars

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: детектив, фантастика, криминальная драма

Сколько серий: 16 (2 сезона)

Длительность одной серии: 60 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Рейтинг IMDb: 8.4

В главных ролях: Джон Симм, Филип Гленистер, Лиз Уайт, Дин Эндрюс

Фантастическая история о детективе, который пытается отыскать маньяка, несмотря ни на что.

Старший инспектор уголовного розыска Сэм Тайлер (Джон Симм) уже долгое время не может выйти на след опасного маньяка. Когда поиски Тайлера заходят в тупик, за расследование берется его девушка Энни (Лиз Уайт), которая тоже работает детективом. Вскоре сумасшедший преступник похищает Энни, чтобы удерживать в качестве заложницы.

Шокированный случившимся Сэм попадает в автомобильную аварию и внезапно переносится на тридцать лет назад. Оказывается, в 1973 году тоже орудует маньяк — его действия в точности повторяют поведение похитителя Энни. Попавший в прошлое детектив сохраняет имя и должность — он возобновляет расследование в надежде спасти возлюбленную и вернуться в свое время.

Монстр: История Джеффри Дамера

Оригинальное название: Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: биографическая драма, криминал, триллер

Сколько серий: 10

Длительность одной серии: 53 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.9

В главных ролях: Эван Питерс, Ричард Дженкинс, Молли Рингуолд, Ниси Нэш

Жуткая история, основанная на реальных событиях. Прототипом главного героя стал американский серийный убийца, который орудовал в США с 1978 по 1991 год. Жертвами Джеффри Дамера стали 17 мальчиков и молодых мужчин, а самому преступнику больше десяти лет удавалось скрываться от правосудия.

«Монстр» рассказывает о детстве и юности Дамера и его первых преступлениях, а также знакомит зрителей с семьей убийцы. Пока Дамер лишает жизни юношей, полиция бездействует и не придает значения его подозрительному поведению. Повзрослевший маньяк продолжает совершать жуткие преступления — его родители даже не догадывается о том, как ужасы творит их сын.

В сериале Джеффри Дамера играет Эван Питерс — звезда «Американской истории ужасов» и исполнитель роли супергероя Ртути в фильмах о «Людях Икс». Шоу, вышедшее на Netflix в 2022 году, достигло отметки в миллиард просмотров всего за два месяца.

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