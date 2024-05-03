Топ-10 сериалов про маньяков

Лучшие сериалы про маньяков: топ-10 шоу с высоким рейтингом
Шоу про маньяков — отдельный сериальный жанр, который всегда притягивает зрителей к экранам. Некоторые сериалы раскрывают, что движет жестокими преступниками, другие рассказывают о том, как сложно поймать маньяков — порой их поведение ничем не отличается от обычных людей.
В начале 2024 года в России вышло сразу два сериала о поиске маньяков — «Внутри убийцы» и «Тень Чикатило». Зарубежный кинорынок тоже может похвастаться обилием шоу о маньяках. «Лента.ру» делится подборкой из десяти интересных сериалов о серийных убийцах и без спойлеров рассказывает об их сюжете.
Декстер
- Оригинальное название: Dexter
- Возрастное ограничение: 18+
- Жанр: триллер, детектив, криминальная драма
- Сколько серий: 96 (8 сезонов)
- Длительность одной серии: 50 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3
- Рейтинг IMDb: 8.6
- В главных ролях: Майкл С. Холл, Дженнифер Карпентер, Дэвид Зайас, Джеймс Римар и другие
Культовый сериал о «добром» маньяке, получивший множество престижных премий.
Декстер Морган (Майкл С. Холл) работает судебным экспертом в полиции Майами. Он отлично разбирается в брызгах крови, исправно ходит на работу и, кажется, ведет вполне обычную жизнь. Однако у Декстера есть одно существенное отличие от других людей — он серийный убийца и социопат, не способный испытывать искренние чувства.
Приемный отец (Джеймс Ремар) научил Декстера скрывать пугающее нутро и направлять свою жажду крови в общественно полезное русло. Морган лишает жизни только избежавших правосудия преступников и каждый раз отлично избавляется от улик.
Первый сезон шоу начинается с того, что в Майами появляется опасный маньяк. Загадочный преступник совершает серию жестоких убийств, а также отправляет Моргану послания, связанные с его прошлым.
Менталист
- Оригинальное название: The Mentalist
- Возрастное ограничение: 18+
- Жанр: триллер, детектив, криминальная драма
- Сколько серий: 151 (7 сезонов)
- Длительность одной серии: 43 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1
- Рейтинг IMDb: 8.2
- В главных ролях: Саймон Бейкер, Робин Танни, Тим Кан, Овайн Йомэн
Сериал о нестандартном подходе к раскрытию даже самых запутанных преступлений.
Патрик Джейн (Саймон Бейкер) — выдающийся психолог, который долгое время «работал» экстрасенсом. В какой-то момент медиуму пришлось признать, что его паранормальные способности были набором обычных уловок. Джейн решил направить свои таланты в новое русло — начал сотрудничать с Калифорнийским бюро расследований (КБР) в качестве независимого консультанта.
Теперь детектив использует свои навыки наблюдения за людьми для того, чтобы помогать следствию. Его познания в психологии и талант к манипуляциям способны раскрыть даже самые сложные дела. Параллельно с этим Патрик Джейн преследует и личную цель — он занят поисками маньяка, который несколько лет назад лишил жизни его жену и дочь.
Улица потрошителя
- Оригинальное название: Ripper Street
- Возрастное ограничение: 18+
- Жанр: криминальная драма, детектив
- Сколько серий: 37 (5 сезонов)
- Длительность одной серии: 55 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8
- Рейтинг IMDb: 8.1
- В главных ролях: Мэттью Макфэдьен, Джером Флинн, Адам Ротенберг, МайАнна Беринг
Сериал о поиске жестокого маньяка, который орудовал в Великобритании в конце XIX века. Остроты повествованию добавляет тот факт, что в реальности серийный убийца по прозвищу Джек-потрошитель так и не был пойман.
События «Улицы потрошителя» начинаются в Лондоне в 1889 году. После последнего нападения неуловимого Джека-потрошителя прошло уже почти полгода, но общественность продолжает переживать, что жестокий маньяк может объявиться вновь.
Вскоре Лондон сотрясает новое преступление — в одном из районов города находят изуродованный труп девушки. Все улики указывают на то, что Потрошитель вновь вернулся на улицы. Детектив Эдмунд Рид (Мэттью Макфэдьен) начинает собственное расследование — в этом ему помогают доктор Гомер Джексон (Адам Ротенберг) и сержант Беннет Дрейк (Джером Флинн).
Вскоре команда расследователей выясняет, что за преступлением стоит не Джек-потрошитель, а новый серийный убийца, который подражает знаменитому маньяку.
Мистер Мерседес
- Оригинальное название: Mr. Mercedes
- Возрастное ограничение: 18+
- Жанр: триллер, криминальная драма, детектив, фантастика
- Сколько серий: 30 (3 сезона)
- Длительность одной серии: 60 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4
- Рейтинг IMDb: 7.8
- В главных ролях: Брендан Глисон, Джаррелл Джером, Гарри Тредэвэй, Холланд Тейлор
Напряженный сериал, в основу которого лег одноименный роман Стивена Кинга.
Следователь Билл Ходжес (Брендан Глисон) выходит на пенсию, но не получает удовольствия от заслуженного отдыха. Из головы не выходит одно нераскрытое дело: жестокая авария, которая привела к гибели шестнадцати человек. Ходжес уверен, что эта катастрофа — спланированное убийство, а не несчастный случай.
На самом деле за аварией стоит Брэди Хартфилд (Гарри Тредвей) — он угнал «Мерседес» и специально въехал на нем в толпу ничего не подозревающих людей. Событие произвело на Хартфилда сильное впечатление, подогреваемый жаждой новой крови, он планирует еще одно жестокое преступление.
Детектив Ходжес возвращается к работе, чтобы начать собственное расследование. Вместе с командой он должен отыскать маньяка и остановить его, пока не стало слишком поздно.
Дес
- Оригинальное название: Des
- Возрастное ограничение: 18+
- Жанр: биографическая драма, криминал, детектив
- Сколько серий: 3
- Длительность одной серии: 47 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9
- Рейтинг IMDb: 7.6
- В главных ролях: Дэвид Теннант, Дэниэл Мейс, Джейсон Уоткинс
Мини-сериал, который можно проглотить буквально за вечер. В основу шоу легла реальная история одного из самых жестоких преступников Великобритании. Главное достоинство «Деса» — пугающе убедительная актерская игра Дэвида Теннанта.
Трехсерийный сериал рассказывает о немолодом социальном работнике Деннисе «Десе» Нильсене (Дэвид Теннант). В 1983 году в лондонскую квартиру Деса прибывает отряд полиции — один из соседей обнаружил в канализации останки плоти. В квартире Нильсена полиция находит изрезанные части тел, а сам убийца сразу же признает вину — за пять лет он жестоко лишил жизни пятнадцать человек.
Зрителям детали дела Нильсена раскрывают детектив Питер Джей (Дэниэл Мейс), биограф Брайан Мастерс (Джейсон Уоткинс). Свою версию событий излагает и сам маньяк — ему явно есть, чем поделиться со следствием.
Алиенист
- Оригинальное название: The Alienist
- Возрастное ограничение: 18+
- Жанр: детектив, криминальная драма
- Сколько серий: 18 (2 сезона)
- Длительность одной серии: 60 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2
- Рейтинг IMDb: 7.7
- В главных ролях: Даниэль Брюль, Люк Эванс, Брайан Джерати, Дакота Фаннинг
Детективная история о первых попытках сотрудничества психологов со следствием. В «Алиенисте» есть все, что порадует любителей жанра — впечатляющий актерский состав, качественный сюжет и даже интересная любовная линия.
В 1896 году в Нью-Йорке начинает орудовать жестокий маньяк. Преступник хладнокровно нападает на детей из городских трущоб — с каждым разом его атаки становятся все кровожаднее.
Поиском маньяка занимается довольно необычная команда: криминальный репортер Джон Скайлер Мур (Люк Эванс), первая женщина-полицейский Сара Говард (Дакота Фаннинг) и психолог-алиенист. Ласло Крайцлер (Даниэль Брюль). Вместе с ними расследование ведет и комиссар полиции Теодор Рузвельт (Брайан Джерати) — через несколько десятилетий он займет пост президента США.
Охотник за разумом
- Оригинальное название: Mindhunter
- Возрастное ограничение: 18+
- Жанр: триллер, детектив, криминальная драма
- Сколько серий: 19 (2 сезона)
- Длительность одной серии: 60 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1
- Рейтинг IMDb: 8.6
- В главных ролях: Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв
«Охотник за разумом» — детективная драма о двух агентах ФБР, которые заложили основы профилирования в Америке конца 1970-х.
В центре сериала — сотрудники американских спецслужб Холден Форд (Джонатан Грофф) и Билл Тенч (Холт Маккэллани), которые работают в отделе поведенческого анализа Академии ФБР. Агенты опрашивают находящихся в заключении серийных убийц, изучают их поведение и образ мыслей — в общем, делают все для того, чтобы составить психологические портреты маньяков.
Полученная информация ляжет в основу практического руководства, которое будет использоваться для раскрытия новых преступлений. Исследовать психологию убийц агентам помогает профессор психологии Венди Карр (Анна Торв).
Мыслить как преступник
- Оригинальное название: Criminal Minds
- Возрастное ограничение: 18+
- Жанр: триллер, криминальная драма, детектив
- Сколько серий: 334 (15 сезонов)
- Длительность одной серии: 43 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1
- Рейтинг IMDb: 8.1
- В главных ролях: Кирстен Вангснесс, Мэттью Грей Гублер, А. Дж. Кук, Джо Мантенья, Томас Гибсон
Один из самых известных сериалов о том, как работает поведенческий анализ.
Когда в Сиэтле начинает орудовать опасный серийный убийца, ФБР обращается за помощью к уникальному подразделению — его сотрудники способны проанализировать поведение маньяка и отыскать его. Руководит отделением Джейсон Гидеон (Мэнди Патинкин), который умеет составлять психологический портрет преступника по информации о его жизни.
Команда Гидеона способна раскрыть даже самые запутанные дела: поджоги, похищения и ритуальные казни. Чаще всего преступники, которых ловит Отдел анализа поведения (ОАП) — серийные убийцы, маньяки и люди с серьезными психологическими отклонениями.
Сериал «Мыслить как преступник», первая серия которого вышла в 2005 году, транслировался на канале CBS в течение пятнадцати лет. За это время шоу несколько раз обновило актерский состав, однако интригующая криминальная составляющая осталась неизменной.
Жизнь на Марсе
- Оригинальное название: Life on Mars
- Возрастное ограничение: 18+
- Жанр: детектив, фантастика, криминальная драма
- Сколько серий: 16 (2 сезона)
- Длительность одной серии: 60 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9
- Рейтинг IMDb: 8.4
- В главных ролях: Джон Симм, Филип Гленистер, Лиз Уайт, Дин Эндрюс
Фантастическая история о детективе, который пытается отыскать маньяка, несмотря ни на что.
Старший инспектор уголовного розыска Сэм Тайлер (Джон Симм) уже долгое время не может выйти на след опасного маньяка. Когда поиски Тайлера заходят в тупик, за расследование берется его девушка Энни (Лиз Уайт), которая тоже работает детективом. Вскоре сумасшедший преступник похищает Энни, чтобы удерживать в качестве заложницы.
Шокированный случившимся Сэм попадает в автомобильную аварию и внезапно переносится на тридцать лет назад. Оказывается, в 1973 году тоже орудует маньяк — его действия в точности повторяют поведение похитителя Энни. Попавший в прошлое детектив сохраняет имя и должность — он возобновляет расследование в надежде спасти возлюбленную и вернуться в свое время.
Монстр: История Джеффри Дамера
- Оригинальное название: Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- Возрастное ограничение: 18+
- Жанр: биографическая драма, криминал, триллер
- Сколько серий: 10
- Длительность одной серии: 53 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3
- Рейтинг IMDb: 7.9
- В главных ролях: Эван Питерс, Ричард Дженкинс, Молли Рингуолд, Ниси Нэш
Жуткая история, основанная на реальных событиях. Прототипом главного героя стал американский серийный убийца, который орудовал в США с 1978 по 1991 год. Жертвами Джеффри Дамера стали 17 мальчиков и молодых мужчин, а самому преступнику больше десяти лет удавалось скрываться от правосудия.
«Монстр» рассказывает о детстве и юности Дамера и его первых преступлениях, а также знакомит зрителей с семьей убийцы. Пока Дамер лишает жизни юношей, полиция бездействует и не придает значения его подозрительному поведению. Повзрослевший маньяк продолжает совершать жуткие преступления — его родители даже не догадывается о том, как ужасы творит их сын.
В сериале Джеффри Дамера играет Эван Питерс — звезда «Американской истории ужасов» и исполнитель роли супергероя Ртути в фильмах о «Людях Икс». Шоу, вышедшее на Netflix в 2022 году, достигло отметки в миллиард просмотров всего за два месяца.
Зарубежные сериалы о маньяках: что еще посмотреть
- «Инсайдер»
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- «Гражданин Икс»
Российские сериалы о маньяках: что посмотреть
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- «Хороший человек»
- «Хрустальный»