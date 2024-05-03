«Симпсоны» покажут новый эпизод с героями «Звездных войн»

10 мая в новом, 35-м по счету сезоне "Симпсонов" выйдет специальный эпизод-кроссовер с героями "Звездных войн". Об этом в социальных сетях сообщила студия Disney.

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Подробности сюжета не раскрываются, но отмечается, что специальный эпизод будет посвящен Дню матери и в центре сюжета окажется Мардж.

Стоит отметить, что персонажи из вселенной "Звездных войн" оказываются в сериях "Симпсонов" регулярно. Например, в 24-м сезоне в одной из серий мистер Бернс отбрасывал тень Дарта Вейдера, в 23-м маску Дарта Вейдера примеряет пес, а в 20-м сезоне Дарт Вейдер присутствует на предвыборном плакате.

Отсылки в сериале есть ко всем известным образам из "Звездных войн", от знаковых персонажей, таких как Магистр Йода или Чубакка, до штурмовиков, роботов, Звезды смерти.

В прошлом году выходил небольшой специальный эпизод "Симпсонов", посвященный сериалу "Мандалорец". Главной героиней его стала Мэгги Симпсон.