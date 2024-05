Режиссер экранизации The Legend of Zelda готов пойти на все, чтобы сделать фильм достойным

Режиссёр Уэс Болл недавно дал интервью изданию The Direct и рассказал о работе над экранизацией The Legend of Zelda. По словам постановщика, он приложит все усилия, чтобы картина получилась достойной и понравилась в первую очередь фанатам.

Я пойду на край Земли, чтобы убедиться, что это именно тот самый фильм, на который мы все надеемся. Я такой ж фанат, как и все зрители, абсолютно такой же.

Ранее Болл говорил, что понимает, насколько франшиза важна для фанатов, поэтому не хочет их подвести.

Актёрский состав фильма The Legend of Zelda неизвестен. Финансированием фильма Nintendo и Sony Pictures займутся вместе. Sony Pictures Entertainment будет прокатывать ленту во всём мире.

Даты выхода у картины нет.