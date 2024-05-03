Режиссер «Призраков дома на холме» Майк Флэнаган может снять нового «Изгоняющего дьвола»

По данным издания Deadline, снять следующую часть «Изгоняющего дьявола» может Майк Флэнаган. Проектом, как и прошлой частью, займутся Blumhouse и Universal Pictures. Режиссёр уже ведёт переговоры с кинокомпаниями.

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Флэнаган известен постановкой фильмов «Отсутствие», «Окулус», «Тишина», «Сомния», «Уиджи. Проклятие доски дьявола» и «Игра Джеральда». Ещё он снял сериалы «Призраки дома на холме», «Клуб полуночников», «Призраки усадьбы Блай» и другие проекты.

В 2023 году вышло продолжение оригинального «Изгоняющего дьявола» под названием «Изгоняющий дьявола: Верующий». Ленту снял Дэвид Гордон Грин, но снимать триквел он отказался.