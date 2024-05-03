"Резидент" выйдет в онлайн-кинотеатрах России одновременно с мировой премьерой

Завтра, 4 мая, кинопрокатная компания Вольга выпустит в онлайн-кинотеатрах шпионский экшн режиссера Джесси Джонсона "Резидент" (Chief of Station). В России картина выйдет в цифровой прокат почти одновременно с мировой премьерой.

© Компания Вольга

По сюжету Аарон Экхарт в роли бывшего резидента ЦРУ расследует страшную катастрофу, в которой погибла его жена. Личная трагедия оказывается одной из ниточек, ведущих к масштабному заговору. Герой вынужден вернуться в грязный мир тайных операций, а темное прошлое и опасные секреты превращают поиски правды в игры со смертью на фоне великолепных видов Будапешта.

"Аарон Экхарт потрясающий. Он профессионал, который приходит на площадку работать, а не тратить время на всякие глупости", - рассказывает актриса Ольга Куриленко и вспоминает работу на съемочной площадке "Резидента": "Съемки в боевиках - опасная штука. Первое, чему меня когда-то научили, - это не как стрелять, а как не стрелять, в особенности, как не выстрелить случайно и куда направлять оружие, чтобы при случайном выстреле никого не задело. Это не игрушки".

Ольга Куриленко осталась в восторге от работы с командой и немного ностальгирует по столице Венгрии: "На этом проекте я открыла для себя Будапешт, хотелось бы сняться там еще раз. Сам город очень красивый, там потрясающая кухня и милейшие люди. Мы снимали незадолго до Рождества, город был украшен к празднику, а рождественские базары уже открылись".

Продюсер Мэтью Шредер характеризует фильм так: "Резидент" - это драйвовый шпионский триллер с захватывающим экшном, напряженным саспенсом и джеймс-бондовским вайбом".

Трейлер - здесь.