Кристен Стюарт вернется в мир вампиров вместе с Оскаром Айзеком

Звезда кинофраншизы «Сумерки» Кристен Стюарт и Оскар Айзек («Лунный рыцарь», «Сцены из супружеской жизни») исполнят главные роли в вампирском триллере «Плоть богов» (Flesh of the Gods). Как сообщает Variety, режиссером фильма выступит Панос Косматос («Мэнди»), сценарий написал Эндрю Кевин Уокер («Семь», «Убийца»), одним из продюсеров является Адам Маккей. Съемки пройдут в 2024 году.

© Global Look Press

В центре сюжета богатая супружеская пара - Рауль (Айзек) и Алекс (Стюарт), которые «каждый вечер спускаются из своего роскошного пентхауса и направляются в электрическое царство ночного Лос-Анджелеса 1980-х. Однажды их пути пересекаются с загадочной и притягательной женщиной, известной как Безымянная, и ее тусовкой. В результате Рауль и Алекс попадают в гламурный, сюрреалистический мир гедонизма, острых ощущений и насилия.

По словам Косматоса, фильм «находится в пограничном царстве между фантазией и кошмаром, одновременно энергичный и гипнотический, и отправит зрителей в увлекательное путешествие на хот-роде глубоко в сверкающее сердце ада».