Вышел трейлер боевика с неузнаваемой Ольгой Куриленко и Аароном Экхартом

Опубликован официальный русский трейлер фильма "Резидент" (18+, в оригинале - Chief of Station) с Аароном Экхартом в главной роли.

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В его напарницах - Ольга Куриленко, изрядно обезображенная гримом. Тем не менее она "осталась в восторге от работы с командой и немного ностальгирует по столице Венгрии", где проходили съёмки, а партнёра по съёмкам называет "потрясающим профессионалом".

Синопсис такой: "Бывший оперативник ЦРУ Бен Маллой, тяжело переживающий гибель жены, внезапно узнает, что ее смерть могла быть вовсе не несчастным случаем. Начав расследование, Бен вновь погружается в опасный мир шпионажа и выходит на след заговора, переворачивающего представления обо всем, что резидент знал о своей супруге и службе, которой он посвятил большую часть жизни". Отметим, что во всём происходящем замешан таинственный персонаж по имени Evgeny Kalinovkov.

Режиссер - Джесси Джонсон.

Премьера в РФ состоится онлайн - "почти одновременно с мировой премьерой".