«Капитан Марвел 2», «Флэш» и «Индиана Джонс» — кассовые провалы 2023 года

Издание Deadline опубликовало рейтинг самых провальных фильмов 2023 года. В антитоп вошли картины, которые принесли своим создателям наибольшие убытки. Среди провалов не оказалось картин от Apple — в Deadline считают, что низкие сборы «Убийц цветочной луны» и «Наполеона» абсолютно естественны для нового игрока на кинорынке.

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Лидером антитопа стал блокбастер «Капитан Марвел 2» от Disney — компания потеряла на фильме около $ 237 млн. Следом идёт «Флэш» с Эзрой Миллером (убытки в $ 155 млн), замыкает тройку «Индиана Джонс и колесо судьбы» (убытки в $ 143 млн).

Самые провальные фильмы 2023 года по версии Deadline