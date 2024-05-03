Зрителями фестиваля «Дни московского кино» в Таиланде стали более 25 тыс. человек

Свыше 25 тыс. человек посмотрели российские фильмы на фестивале "Дни московского кино", который прошел в Таиланде с 29 февраля по 2 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий.

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"В рамках фестиваля "Дни московского кино" состоялся самый крупный кинотеатральный прокат российского кино в Азии - в течение 2,5 месяцев, с февраля по май, в сети кинотеатров показали пять кинолент: "Вызов", "Сердце пармы", "Либерея: Охотники за сокровищами", "Конек-Горбунок" и "Обратимая реальность". Их посмотрели в кинотеатрах более 25 тыс. человек. Всего фестиваль охватил 30 городов Таиланда", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Фестиваль "Дни московского кино" проходил в Таиланде впервые, в числе городов проведения были Бангкок, Пхукет, Чиангмай и другие. Мероприятие было организовано при поддержке столичного департамента культуры и Агентства креативных индустрий. В пресс-службе отметили, что картина "Вызов" стала лидером по количеству зрителей, посетивших сеансы, на втором месте - сказка "Конек-Горбунок", а на третьем - приключенческий экшн "Либерея: Охотники за сокровищами". Особенно высокий интерес к российским фильмам был отмечен в Бангкоке, Паттайе и Пхукете.

В рамках глобального сотрудничества Москвы и Бангкока 2024 год ознаменован как перекрестный год культурного обмена, фестиваль в Таиланде стал продолжением развития сотрудничества киноиндустрий двух стран. В течение 2024 года планируются совместные проекты - фестивали, концерты, спортивные и музыкальные мероприятия, а также соглашения о сотрудничестве в сфере легкой промышленности, кино, дизайна, народных ремесел и других, добавили в пресс-службе.