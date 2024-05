Появился финальный трейлер новой «Планеты обезьян» с «Цири» из «Ведьмака»

Обнародован финальный трейлер очередной главы перезапущенной "Планеты обезьян".

© Кадр из «Ведьмака»

Свежий ролик, как и предшествовавший, не скупится на метраж - идет он три минуты.

В главной женской роли - 22-летняя британская актриса Фрейя Аллан, Цири из "Ведьмака" (18+). В других ролях - Оуэн Тиг ("Оно", 18+), Кевин Дюранд ("Живая сталь"), Питер Макон ("Декстер" (18+), "Сверхъестественное").

Постановщик и сопродюсер - Уэс Болл, работавший над серией "Бегущий в лабиринте".

Текущая "Планета обезьян", имеющая подзаголовок "Новое царство" (Kingdom of the Planet of the Apes), - продолжение картины 2017 года "Планета обезьян: Война" и четвертая часть ребута. С явным заделом на дальнейшее расширение.

Мировая премьера - 8 мая.