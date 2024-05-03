Сборы фильма «Сто лет тому вперед» превысили 800 млн рублей

3 мая картина «Сто лет тому вперёд» заработала в российском прокате 800 млн рублей. Такого результата фильм смог достичь за чуть больше двух недель — премьера состоялась 18 апреля. Лента выступает экранизацией одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва.

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Картина «Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в фильме исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова. Кресло режиссёра занял Александр Андрющенко, известный по трилогии «Лёд».