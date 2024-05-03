Леонардо Ди Каприо спродюсирует фильм «Вой» о дружбе собаки и волка

Актер Леонардо Ди Каприо спродюсирует фильм под названием «Вой», передает Deadline.

Отмечается, что кинолента расскажет историю дружбы волка и собаки. Домашний пес Гарри окажется один после смерти хозяев. Он встретит волка, с котором придется общаться. Поначалу волку и собаке будет трудно наладить контакт, однако со временем они привяжутся друг к другу.

Режиссером фильма станет Э.Элиас Меридж, сценаристом - Кристофер Монгер.

Ранее стало известно, что фильм в жанре мокьюментари, где соединяются вымысел и реальные персонажи, под названием «Лео, у нас сибирские обстоятельства» снимут в Алтайском крае, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».