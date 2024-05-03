Лучшие турецкие сериалы 2024 года: самые ожидаемые премьеры и продолжения

В последнее время турецкие сериалы стали невероятно популярны: даже те, кто не смотрел ни одного из них, знают, кто такой Серкан Болат и подпевают саундтрекам из «Зимородка». В 2024 году зрителей ждут продолжения уже полюбившихся сериалов и новые истории. «Лента.ру» рассказывает, что точно стоит включить в свой must watch лист.

© Кадр: сериал «Спрячь меня»

Самые популярные турецкие сериалы

По словам основателя стамбульского агентства Global Agency Иззета Пинто, турецкие сериалы, или дизи (dizi по-турецки — «сериал»), начали набирать мировую популярность в 2006 году, после выхода фильма Binbir Gece («1001 ночь»), который с большим успехом показали в 80 странах.

Однако в России и странах бывшего СССР с турецким кинематографом познакомились еще раньше — в 1990-е годы, когда на экраны вышла экранизация одноименного романа писателя Решада Нури Гюнтекина «Королек — птичка певчая». Семисерийный фильм рассказывал о сложной истории любви сироты Фериде и ее кузена Кямрана на фоне значимых исторических событий: Первой мировой войны, распада Османской империи и формирования новой Турецкой Республики.

Долгое время повторить успех «Королька» не удавалось ни одному турецкому шоу, пока в 2011 году в эфир не вышел «Великолепный век». В Турции на него пришлась треть телеаудитории страны, а зарубежная пресса Японией.

Всего с 2002 года около 150 турецких сериалов продали более чем 100 странам, включая Алжир, Марокко и Болгарию

Сейчас Турция Великобритании, а мировой спрос на турецкие сериалы, по данным компании Parrot Analytics, с 2020 по 2023 год вырос на 184 процента (для сравнения, на корейские дорамы — на 73 процента).

Премьеры 2024 года

«Бахар» (Bahar)

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Неслихан Ешилюрт

В главных ролях: Демет Эвгар, Бугра Гюльсой, Мехмет Йылмаз Ак и Хатидже Аслан

Бахар отказалась от своей карьеры ради семейной жизни и стала домохозяйкой. Ее муж Тимур добился больших успехов на врачебном поприще и возглавил престижную клинику. Спустя годы Бахар решает вернуться в профессию, но внезапно узнает, что тяжело больна, а муж отказывается быть ей донором. Несмотря на тяжелый синопсис, эту адаптацию корейской дорамы («Доктор Чха») стоит смотреть ради уморительных диалогов и неиссякаемого оптимизма героев, которые не хотят сдаваться, даже лежа на операционном столе.

«Кюбра» (Kübra)

Жанр: мелодрама, фантастика

Режиссеры: Тайлан Ягмур, Тайлан Дурул

В главных ролях: Чагатай Улусой, Ахсен Эроглу, Дениз Ишин и Бюшра Девели

Новый турецкий сериал, основанный на одноименном романе писателя и сценариста Афшина Кума. Работа над первым сезоном завершилась в ноябре 2023 года, после чего сразу же анонсировали второй. В центре сюжета — Гекхан Шахиноглу, успешный и обаятельный мужчина, который достиг в жизни всего, о чем можно мечтать. Однако его спокойная жизнь рушится, когда он знакомится в соцсетях с таинственной девушкой по имени Кюбра.

«Беспощадный» (Gaddar)

Жанр: боевик, драма

Режиссер: Синан Озтюрк

В главных ролях: Чагатай Улусой, Сумейе Айдоган, Онур Сайлак и Хакан Салынмыш

Солдат Дагхан возвращается домой после службы в армии. Он мечтает помириться с любимой девушкой и начать спокойную жизнь, однако узнает, что за два года в родном городе все сильно изменилось. Его возлюбленная Айдан переехала, не оставив никакой зацепки, мать с отцом поругались, младший брат бросил учебу и пошел по кривой дорожке, сестра сбежала с неизвестным парнем. Столкнувшись с новой реальностью, Дагхан открывает в себе темные стороны и становится одним из самых опасных людей в городе.

«Еще один шанс» (Bir Ihtimal Daha Var)

Жанр: драма, фантастика

Режиссер: Хакан Алгюль

В главных ролях: Ата Демирер, Эсра Билгич и Угур Юджель

Спортивный журналист Иса был известен своими точными прогнозами на ставки — читатели его обожали, а азартные игроки доверяли ему больше, чем ясновидящим. Однако в какой-то момент удача отвернулась от Исы: он стал все чаще ошибаться, чем навлек на себя гнев бывших фанатов и главного редактора. Оставшись без работы и привычной фан-базы, Иса совсем потерял страсть к жизни, пока однажды не встретился с бизнесменом Рефиком Сайгуном. Тот пообещал Исе исправить его положение. Загвоздка лишь в том, что Рефик на самом деле — призрак.

«Чужие секреты» (Kirli Sepeti)

Жанр: драма, комедия, детектив

Режиссер: Эдже Эрдек Кочолу

В главных ролях: Джейхан Халиль Ибрагим, Донгель Мелиса и Оздемир Бестемсу

Необычный для турецкого телевидения сериал, который посвящен судьбе домработниц. Эти женщины, как правило, не привлекают к себе внимания: они выносят мусор, заправляют постели хозяев и моют полы. Их жизнью никто не интересуется до тех пор, пока… жизнь не прерывается. Именно так случилось с Мерьем, которая внезапно выпала из окна. Ее бывшие работодатели избегают разговоров о трагедии и настаивают на том, что это было самоубийство, но подруги Мерьем и журналист Кахраман им не верят и собираются выяснить правду.

«Ветреный холм» (Rüzgarlı Tepe)

Жанр: мелодрама

Режиссер: Байкул Омер

В главных ролях: Джемре Арда, Гёкберк Йылдырым, Хиляль Куввет и Сельма Кутлуг

Действие сериала разворачивается в небольшом турецком поселке. Зейнеп — девушка из богатой семьи, которая всегда получает то, что она хочет. Халиль — сирота, потерявший родителей и живущий с тетей. Зейнеп мечтает о роскоши, а Халиль — о мести, и однажды их жизни переплетаются.

Новые сериалы конца 2023 года

«Красные бутоны» (Kızıl Goncalar)

Жанр: драма

Режиссеры: Омюр Атай, Озгюр Севимли

В главных ролях: Озгю Намаль, Озджан Дениз, Мерт Языджыоглу, Эркан Авджи и Мерт Турак

Мирием и Наим, члены религиозной секты «Смертные», ждали двух дочерей, однако врачи сказали им, что выжила только одна, Зейнеп. Это было ложью — вторую девочку забрала семья докторов, которые не хотели отдавать обеих малышек сектантам. Спустя годы судьбы сестер вновь пересекутся в Стамбуле, где Зейнеп собираются насильно выдать замуж.

Жанр: драма

Режиссер: Чагатай Тосун

В главных ролях: Халит Озгюр Сари, Симай Барлас, Юрдаэр Окур и Долунай Сойсерт

Яман родился в большой богатой семье, но, когда ему было четыре года, его похитили. В результате мальчику пришлось выживать на улицах Стамбула, в одиночку справляться со всеми трудностями и претерпевать лишения. Спустя 17 лет Яман сталкивается с девушкой Руей, которая приводит главного героя в родной дом, однако адаптироваться к нормальной жизни у юноши получается не сразу.

«Спрячь меня» (Sakla Beni)

Жанр: драма

Режиссер: Надим Гюч

В главных ролях: Ураз Кайгыларолу, Джемре Байсел, Шенай Гюрлер и Асуде Калебек

Мете и Наз — отпрыски богатых и влиятельных родителей, которые договорились поженить их, когда те еще были детьми. Молодые не имеют ничего против, однако накануне помолвки Мете вдруг встречает Инджилу, которая когда-то была служанкой Наз. Между ними вспыхивают чувства, и возникший любовный треугольник заставляет Мете переосмыслить всю свою жизнь.

Ожидаемые в 2024 году продолжения

«Клюквенный щербет» (Kızılcık Şerbeti), 2-й сезон

Жанр: драма

Режиссер: Кетджхе

В главных ролях: Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу и Сеттар Танрыоген

Доа мечтает стать стоматологом и полностью посвятить себя карьере, но внезапная встреча с Фатихом меняет ее планы. Молодые люди влюбляются друг в друга и решают пожениться (а вскоре выясняется, что Доа беременна), однако встречают возражения со стороны родителей. Мать Доа — прогрессивная женщина, руководитель школы, а родители Фатиха — консерваторы старой закалки, для которых принципиально важны традиции. Вмешательство старших ставит под угрозу как свадьбу, так и судьбу будущего ребенка.

«Зимородок» (Yalı Çapkını), 2-й сезон

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Бурджу Алптекин

В главных ролях: Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир и Гюльчин Сантырджыоглу

Ферит привык ни в чем себе не отказывать. Представитель золотой турецкой молодежи, он проводит много времени на вечеринках, не заботясь о будущем и чувствах других людей. Когда в доме Ферита появляется полиция, дедушка юноши, уважаемый бизнесмен Халис Ага, решает взять дело в свои руки и наставить внука на путь истинный. Для начала он находит парню хорошую скромную невесту Сейран, но молодые люди совсем друг другу не нравятся.

Жанр: драма, криминал, детектив

Режиссер: Али Билгин

В главных ролях: Йигит Калкаван, Зейно Эраджар, Каан Урганджиоглу и Пынар Дениз

Ильгаз Кай, прокурор с безупречной репутацией, вдруг оказывается в центре громкого скандала — его младшего брата подозревают в убийстве девушки. Ильгаз нанимает для защиты брата талантливого адвоката Джейлин. Череда запутанных событий выливается в странную любовную историю.

За что любят турецкие сериалы

Эффектные съемки

Бюджеты турецких сериалов далеки от американских, однако, несмотря на это, они сняты очень качественно. Действие, как правило, происходит либо в роскошных особняках, либо на природе, либо в городских локациях — все это притягивает взгляд и помогает лучше прочувствовать атмосферу сериала.

Красивые герои

Блюстителям новой этики турецкие сериалы, скорее всего, не нравятся, потому что там крайне редко соблюдаются принципы инклюзивности. Главные роли всегда исполняют молодые и привлекательные актеры, а слишком полных или слишком худых героев нет даже на второстепенных ролях. Кажется, что такой подход совсем не актуален, однако рейтинги демонстрируют иное — зрители хотят любоваться и быть похожими на таких турецких актеров, как Керем Бюрсин и Сыла Тюркоглу.

Затягивающие драматичные сюжеты

Большинство турецких сериалов можно отнести к категории так называемых мыльных опер — бесконечных историй, которые словно никогда не заканчиваются. Cерии дизи длятся дольше, чем серии обычных сериалов, и зритель проживает вместе с героем все подробности: ходит с ним на работу, общается с родственниками, переживает любовные перипетии. Скучать не приходится — турецкие сценаристы обожают совмещать в одном сериале максимальное количество резких сюжетных поворотов.