Сериал «Красные бутоны»: сюжет, актеры, будет ли второй сезон

Весной 2024 года завершился первый сезон сериала «Красные бутоны» (также название переводят как «Красные розы»). Это турецкая драма, которая рассказывает о противостоянии религиозного и светского общества. Шоу быстро завоевало популярность по всему миру и стало причиной настоящего скандала на родине. О сюжете, основных персонажах и возможном продолжении «Красных бутонов», о том, почему сериал вызвал возмущение у жителей Турции, — в материале «Ленты.ру».

© Кадр: сериал «Красные бутоны»

Главное о сериале

Оригинальное название: Kızıl Goncalar

Страна: Турция

Жанр: драма

Режиссеры: Омюр Атай и Озгюр Севимли

Когда вышла первая серия: 2023

Сколько серий: 15

Длительность одной серии: 120 минут

Рейтинг IMDb: 7.7

В главных ролях: Озджан Дениз, Озгю Намаль, Мерт Языджыоглу, Эркан Авджи и другие

Когда вышел

Первая серия сериала «Красные бутоны» вышла на турецком канале FOX 18 декабря 2023 года. После выхода второго эпизода трансляцию шоу приостановили на две недели.

Показ «Красных бутонов» возобновился в конце января 2024-го. А завершился первый сезон, состоящий из 15 эпизодов, в апреле.

Финальный эпизод первого сезона «Красных бутонов» вышел 15 апреля 2024 года

Будет ли второй сезон «Красных бутонов»

В марте 2024 года появилась информация о том, что драму продлили на второй сезон. Сообщается, что все основные актеры вернутся к своим ролям. Неизменной останется и съемочная команда.

Ожидается, что второй сезон сериала «Красные бутоны» может выйти в эфир уже осенью 2024 года.

Сюжет

«Красные бутоны» рассказывают историю Мерьем (Озгю Намаль), ее много лет назад выдали замуж за Наима (Мерт Турак), состоящего в секте «Смертных». Члены этой религиозной общины должны демонстрировать абсолютную преданность лидеру.

15 лет назад у Мерьем и Наима родились две дочери. Долгое время родители были уверены, что выжила только одна из них, Зейнеп (Мина Демиртас). Это очень способная молодая девушка, которая обладает редким талантом к математике. Однако законы «Смертных» запрещают женщинам получать полноценное образование — вместо посещения государственной школы Зейнеп занимается изучением Корана.

После разрушительного землетрясения 2023 года Наим, Мерьем и Зейнеп покидают родной город и переезжают в Стамбул. Здесь «Смертные» решают выдать Зейнеп замуж за Джунейда (Мерт Языджыоглу), племянника главаря общины. Мерьем хочет лучшей жизни для дочери — она выступает против свадьбы Джунейда и Зейнеп, однако отец семейства непреклонен в своем решении. Постепенно между молодыми людьми возникают настоящие чувства.

Мерьем устраивается на работу к успешному доктору Левенту Алканли (Озджан Дениз). Врач-психиатр давно разочаровался в любви, хотя и воспитывает приемную дочь Мирай (Эсма Йильмаз) вместе со своей женой. Постепенно Мерьем понимает, что у Мирай и ее дочери Зейнеп гораздо больше общего, чем могло показаться на первый взгляд.

«Красные бутоны» — история о столкновении светского и религиозного мира. Все герои хранят свои тайны, а запутанный сюжет набирает обороты с каждым новым эпизодом.

Чем закончился первый сезон «Красных бутонов»

Жена Левента, уехавшая от него за границу, возвращается в Турцию. Выясняется, что она хотела сделать ЭКО, но потеряла ребенка. Наим, изменивший Мерьем, приводит домой свою любовницу и называет ее своей новой женой. Левент узнает, что Мерьем — мать его приемной дочери Мирай, догадывается об этом и сама девушка. В это же время Мерьем серьезно ссорится со своей дочерью — та не хочет уходить от Джунейда, хотя и выяснила страшную правду о его прошлом. Мерьем, уставшая от вечных тайн и скандалов, решает сжечь все мосты.

Скандал вокруг сериала «Красные бутоны»

Шоу, которое изначально выглядело как обычная мыльная опера, быстро привлекло внимание общественности — первые две серии в Турции посмотрели около семи миллионов человек (население всей страны составляет примерно 85 миллионов).

Однако сериал, критикующий религиозные устои государства, вызвал волну возмущения среди верующих жителей — «Красные бутоны» обвинили в исламофобии. После премьеры второго эпизода на канал FOX наложили штраф, а саму трансляцию приостановили на две недели.

~275 000 евро составил штраф, который наложили на компанию Fox TV за трансляцию «Красных бутонов»

После этого компания Gold Films, которая занимается производством сериала, опубликовала заявление в своих социальных сетях. «Мы хотим показать разрушительные последствия поведения людей, злоупотребляющих собственными ценностями. С другой стороны, мы хотим показать, что добродушные, честные люди могут найти общий язык, несмотря на свои различия», — объяснили представители Golden Films. Они дополнительно подчеркнули, что все происходящее на экране — вымысел, а герои сериала не имеют прототипов среди реально существующих людей.

При этом продюсер сериала Фарук Тургут говорил, что «Красные бутоны» отражают реалии жизни в Турции.

Сражение между светским обществом и религиозными людьми. Таковы реалии общественной жизни Турции, - Фарук Тургут, продюсер сериала «Красные бутоны»

Актеры и роли

В «Красных бутонах» много внимания уделяется не только главным героям, но и второстепенным персонажам: их судьбы тесно переплетаются друг с другом, а сюжет становится все запутаннее с каждой новой серией.

Персонажи сериала «Красные бутоны»

Левент Алканли (Озджан Дениз) — врач-психиатр, который искренне стремится помочь всем своим пациентам. Воспитывает приемную дочь Мирай;

(Озджан Дениз) — врач-психиатр, который искренне стремится помочь всем своим пациентам. Воспитывает приемную дочь Мирай; Бесте Оздемир Алканли (Хазал Тюресан) — супруга Левента, которая так и не смогла полюбить свою приемную дочь;

(Хазал Тюресан) — супруга Левента, которая так и не смогла полюбить свою приемную дочь; Мирай Алканли (Эсма Йильмаз) — приемная дочь Левента и Бесте;

(Эсма Йильмаз) — приемная дочь Левента и Бесте; Ханде Алканли (Дуйгу Сарышын) — родная сестра Левента, которая во всем готова поддержать своего брата;

(Дуйгу Сарышын) — родная сестра Левента, которая во всем готова поддержать своего брата; Мерьем Тезель (Озгю Намаль) — религиозная женщина, которую в юном возрасте выдали замуж за члена секты «Смертные». Воспитывает дочь Зейнеп и мечтает дать ей лучшую жизнь;

(Озгю Намаль) — религиозная женщина, которую в юном возрасте выдали замуж за члена секты «Смертные». Воспитывает дочь Зейнеп и мечтает дать ей лучшую жизнь; Наим Тезель (Мерт Турак) — член религиозной секты «Смертные», муж Мерьем. Притворяется глубоко верующим человеком, однако на самом деле обманывает свою семью и изменяет жене;

(Мерт Турак) — член религиозной секты «Смертные», муж Мерьем. Притворяется глубоко верующим человеком, однако на самом деле обманывает свою семью и изменяет жене; Зейнеп Тезель (Мина Демиртас) — дочь Мерьем и Наима, способная девушка, которую обязали выйти замуж за родственника влиятельного человека;

(Мина Демиртас) — дочь Мерьем и Наима, способная девушка, которую обязали выйти замуж за родственника влиятельного человека; Седи Хюдай Гюнеш (Эркан Авджи) — жестокий глава секты «Смертные»;

(Эркан Авджи) — жестокий глава секты «Смертные»; Джунейд Гюнеш (Мерт Языджыоглу) — родственник лидера «Смертных», который должен стать мужем Зейнеп. Страдает от психического расстройства и проходит лечение у доктора Левента Алканли.

Можно ли посмотреть на русском

Сериал «Красные бутоны» официально недоступен ни в одном из российских онлайн-кинотеатров. Однако в сети можно найти все серии с русской озвучкой и русскими субтитрами.