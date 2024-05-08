«Этот конкурс — о большой политике»: рэпер Серега раскритиковал Евровидение

Международный песенный конкурс «Евровидение» — это та самая дверь, куда заходить не следует, заявил в беседе с NEWS.ru рэп-исполнитель Сергей Пархоменко (Серега). По его мнению, этот конкурс уже давно «не о музыке, а о большой политике». Прежде чем куда-то заходить, нужно тщательно взвешивать решения и навести об этом адресе «как минимум справки», считает он.

Мы недавно убедились, что есть такие двери, в которые лучше не заходить. И сегодня Евровидение, я считаю, как раз и есть та самая дверь, куда заходить не следует. Потому что за этой дверью и порядочных россиян, и порядочных белорусов (артист из Белоруссии, живет в Минске. — NEWS.ru) ждет, скажем так, пестрая талантливая, но весьма сомнительная компания, — говорит музыкант.

Серега призвал организовать собственный конкурс и пригласить на него участников из «стран — носителей высокой древней культуры коллективного Востока». Он подчеркнул, что Запад — это закат и надо устремить свой взгляд на Восток — в будущее.

Давайте организуем собственный конкурс, назовем, к примеру, «Ориентовидение». Пригласим туда участников из стран — носителей высокой древней культуры коллективного Востока. Подумайте сами, Евразия у нас большая и талантливая. Почему мы смотрим на Запад? Запад — это закат. Надо смотреть на Восток — в будущее, — подытожил он.

Российская певица Мария Чикова ранее заявила, что Евровидение стало похоже на «парад фриков». По ее мнению, шоу уже давно устарело, поскольку сейчас слушатели следят за музыкальными новинками в социальных сетях, где могут в любой момент послушать различных артистов со всего мира.