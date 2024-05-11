Елизавета Арзамасова показала кадры с Ильей Авербухом и сыном на отдыхе

Елизавета Арзамасова и её семья, включая мужа Илью Авербуха, сына Льва и пасынка Мартина, отправились в отпуск в жаркую Турцию в город Белек. Они выбрали отель на первой линии, с собственным садом, бассейном и детскими площадками. В соцсетях артистка опубликовала видео, где фигурист держит малыша на руках, привлекая внимание Елизаветы. Она отметила, что отель идеально подходит для отдыха большой семьи, где каждый может найти уединение и насладиться отдыхом. Также она опубликовала фото своего подросшего сына.

Сейчас Арзамасова беременна во второй раз. Об этом стало известно в апреле. Но несмотря на беременность Лиза продолжит гастроли. Муж и жена решили поделиться этой радостной новостью не сразу, а сама Елизавета на время пропала из социальных сетей. Несмотря на беременность, Елизавета продолжает совмещать свои необычные вкусовые предпочтения и работу.