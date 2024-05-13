«Сто лет тому вперед» за выходные вновь возглавил кинопрокат

Лидером проката в России и странах СНГ за выходные стал фильм «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко по мотивам одноименной повести Кира Булычева. Лента собрала 235,6 млн рублей. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на данные портала Kinobusiness за период с 9 по 12 мая.

© Кадр из трейлера фильма "Сто лет тому вперед"

Вторую строчку в рейтинге занял «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя, собрав 42,9 млн рублей. На третьем месте — комедия «Как я встретил ее маму» режиссера Егора Сальникова, собравшая 33,6 млн рублей.