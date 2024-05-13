Состоялась премьера сериала «Универ. 13 лет спустя»
13 мая на телеканале ТНТ состоялась премьера сериала «Универ. 13 лет спустя». Шоу выступает продолжением истории «10 лет спустя», события которого разворачиваются спустя три года.
Сюжет нового шоу рассказывает о том, как Антон окончательно попрощается с Кристиной и откроет собственный паб, но в его жизни неожиданно появится взрослая дочь. Майкл и Варя будут переживать очередной развод, а Маша попытается в одиночку воспитывать двух детей, поскольку Валя будет занят работой. Вернувшийся Кузя станет бизнесменом и захочет отбить Машу у Вали, потому что до сих пор её любит.
К своим ролям вернутся Станислав Ярушин (Антон Мартынов), Арарат Кещян (Майкл), Екатерина Молоховская (Варвара Зуева), Анна Хилькевич (Маша Белова), Виталий Гогунский (Кузя) и некоторые другие герои «Универа».