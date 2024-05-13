13 мая на телеканале ТНТ состоялась премьера сериала «Универ. 13 лет спустя». Шоу выступает продолжением истории «10 лет спустя», события которого разворачиваются спустя три года.

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Сюжет нового шоу рассказывает о том, как Антон окончательно попрощается с Кристиной и откроет собственный паб, но в его жизни неожиданно появится взрослая дочь. Майкл и Варя будут переживать очередной развод, а Маша попытается в одиночку воспитывать двух детей, поскольку Валя будет занят работой. Вернувшийся Кузя станет бизнесменом и захочет отбить Машу у Вали, потому что до сих пор её любит.

К своим ролям вернутся Станислав Ярушин (Антон Мартынов), Арарат Кещян (Майкл), Екатерина Молоховская (Варвара Зуева), Анна Хилькевич (Маша Белова), Виталий Гогунский (Кузя) и некоторые другие герои «Универа».