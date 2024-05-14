Премию АПКиТ вручат в июне
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) назвала новую дату проведения своей премии. Торжественная церемония состоится 13 июня 2024 года в Центре международной торговли. «ИнтерМедиа» напоминает, что запланированное на 26 марта мероприятие было отложено из-за трагедии в Crocus City Hall.
В этом году победители – лучшие проекты 2023 года и лучшие индустриальные специалисты – будут награждены в 25 номинациях. Лидером по количеству упоминаний стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях. Следом за ним идут комедийный сериал «Волшебный участок» и драма «Балет», получившие по 9 номинаций.
- Мы с нетерпением ждем проведения нашего большого события и благодарим наших дорогих партнеров за то, что остаются с нами всегда! Это говорит о том, что мы работаем в симбиозе и идем к одной цели – сделать Премию АПКиТ яркой, красивой и грандиозной. И, конечно, мы ждем тех невероятных эмоций, которые дарит наш индустриальный праздник создателям проектов, и готовимся разделить их с ними! – заявила исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.