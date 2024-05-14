Сериал «Мистер и миссис Смит» продлили на второй сезон

Компания Amazon сообщила о планах выпустить продолжение сериала «Мистер и миссис Смит», премьера которого состоялась в начале февраля.

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При этом неизвестно, вернутся ли к своим ролям в боевике Дональд Гловер и Майя Эрскин — Amazon не раскрывает актёрский состав второго сезона. Возможно, парочку сыграют уже другие исполнители, а сериал перейдёт в формат антологии.

Вышедшее в этом году шоу стало переосмыслением одноимённого фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. По сюжету, два секретных агента должны играть роль мужа и жены в рамках специальной миссии, но со временем становятся близки по-настоящему.

Критики довольно высоко оценили «Мистер и миссис Смит» — рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составил 90%. При этом оценка пользователей заметно ниже — всего 67%.