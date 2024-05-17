По «Властелину колец» снимут новый фильм: все, что известно про «Охоту на Голлума»

Студия Warner Bros. объявила о создании нового фильма по вселенной «Властелина колец» — «Охота на Голлума». В отличие от сериала Amazon, в создании будущей картины поучаствует автор культовой трилогии Питер Джексон вместе со своей командой — он выступит продюсером и главным консультантом по франшизе.

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Вместе с анонсом фильма стали известны первые подробности ленты — мы собрали все известные детали в одном материале.

За время сотрудничества New Line Cinema и Warner Bros Pictures вышло шесть фильмов по вселенной Джона Толкина: это трилогии «Властелин колец» и «Хоббит». Суммарно шесть картин заработали больше $ 6 млрд и получили 17 наград премии «Оскар».

О чём будет фильм «Властелин колец: Охота на Голлума»

Как понятно из названия, будущая картина расскажет историю Смеагола, более известного под именем Голлум. Когда-то он случайно нашёл Кольцо всевластия, под влиянием которого личность и внешность хоббита кардинально изменились.

Персонаж сыграл важную роль в «Хоббите» и «Властелине колец», а затем и в культовых экранизациях Warner Bros. Однако Питер Джексон считает, что потенциал героя всё ещё не раскрыт — грядущая картина должна рассказать о Голлуме больше подробностей, которые не осветили в предыдущих фильмах.

Голлум всегда очаровывал меня, поскольку отражал худшие стороны человеческой натуры… Мы хотим изучить его предысторию и углубиться в ту часть его истории, которую не осветили в предыдущих лентах. Ещё слишком рано говорить о том, кто встретится на его пути, но достаточно сказать, что мы возьмём пример с профессора Толкина.

Таким образом, сюжет «Охоты на Голлума» может развернуться в нескольких временных рамках: от нахождения Кольца всевластия до событий, предшествующих «Хоббиту» и «Властелину колец».

Кто делает «Властелина колец: Охота на Голлума»?

Главную роль в будущей картине исполнит Энди Сёркис: британский актёр вернётся к своей самой знаменитой роли. В этот раз он же выступит и постановщиком ленты — Питер Джексон решил уступить ему режиссёрское кресло, потому что никто другой так не знает Голлума, как Сёркис.

Режиссёр «Властелина колец» отметил, что его коллега отлично понимает вселенную Джона Толкина и обладает всеми навыками, необходимыми для съёмок картины.

С Энди очень приятно работать. У него есть энергия и воображение и, что наиболее важно, врождённое понимание вселенной, которое необходимо для возвращения в Средиземье. Мы вместе сняли восемь фильмов, и каждый раз это был фантастический опыт. На этой земле нет никого, кто лучше подготовлен к раскрытию истории Голлума, чем Энди.

Продюсерами и сценаристами «Охоты на Голлума» выступят Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс — они работали над сюжетом предыдущих трилогий. Полноценного актёрского состава у картины пока нет: его наверняка объявят уже после завершения работы над сценарием.

В будущем фильме могут появиться герои из «Хоббита» и «Властелина колец», включая Гэндальфа, Арагорна, Леголаса и других персонажей.

Съёмки и дата выхода «Властелина колец: Охота на Голлума»

Полноценное производство фильма должно стартовать в 2025 году в Новой Зеландии — именно там Питер Джексон снимал «Хоббита» и «Властелина колец». За спецэффекты вновь будет отвечать студия Weta FX, которая известна не только по культовым трилогиям, но и по недавнему «Аватару: Путь воды».

Премьера «Охоты на Голлума» состоится в 2026 году. С учётом проката предыдущих фильмов франшизы, лента наверняка выйдет в декабре — аккурат к Новому году.

Помимо фильма о Голлуме, Warner Bros. планирует выпустить и другие фильмы по «Властелину колец». Вполне возможно, что нас ждут и более масштабные предыстории наших любимых героев Средиземья.