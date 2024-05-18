Режиссер «Майора Грома» рассказал о планах на фильмы по комиксам Bubble

Действие будущих фильмов по мотивам комиксов вселенной Bubble не ограничится историей о майоре Громе, а местом действия станет не только Петербург, но и другие города России, рассказал на пресс-конференции перед специальным предпоказом картины "Майор Гром: Игра" режиссер Олег Трофим.

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"Планов очень много. Они построены примерно на 10 лет вперед. А все потому, что мир комиксов Bubble многогранен, он не ограничивается историей о Майоре Громе. Очень хочется снимать эти истории и рассказывать их через кино, потому что есть еще множество сумасшедших сюжетов. И эти сюжеты разворачиваются не только в Петербурге, но и в других городах, в том числе и в Москве", - рассказал Трофим.

Сюжет "Игры" разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. Санкт-Петербург оправился от потрясений, Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице, а Игорь Гром стал главной знаменитостью в городе. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой - жизни обычных людей.

Фильм наполнен яркими экшн-сценами, погонями и перестрелками. Одной из самых ярких, по словам создателей фильма, можно назвать сцену взрыва Александровской колонны.

"Мы знаем, что со стороны Эрмитажа очень ревностное отношение к Дворцовой площади и к съемкам на ней, а особенно - к их содержанию. Но в нашем случае согласование сцены взрыва Александровской колонны прошло хорошо. И это одна из самых больших и самых ярких экшн-сцен в фильме, в создании которой участвовало огромное количество людей", - добавил продюсер картины Михаил Китаев.

О "Майоре Громе"

Серия фильмов "Майор Гром" создана по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре адаптированной истории оказывается Игорь Гром - майор полиции Санкт-Петербурга. Харизма и исполнительность делают его едва ли не образцовым полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в гротескном костюме чумного доктора. Премьера картины "Майор Гром: Чумной Доктор" состоялась весной 2021 года, в том же году она вошла в топ-20 по рейтингу стримингового сервиса Netflix.

В 2023 году вышел приквел в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск". Фильм "Гром: Трудное детство" повествует об отце главного героя, Константине Громе, и криминальных событиях за 20 лет до оригинальной истории.