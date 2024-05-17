Один из самых успешных сериалов в истории получит сразу два новых сезона

Историческая драма "Сёгун", почти сразу после премьеры ставшая одним из самых успешных сериалов на ТВ, получит не один, а сразу два новых сезона, передает Deadline.

Изначально планировалось, что шоу по одноименной книге Джеймса Клавелла ограничится одним сезоном, ведь создатели после 10 лет разработки показали ее события полностью. Однако сериал получил слишком для этого высокие оценки критиков, вошел в различные списки на агрегаторах и был крайне тепло принят в Японии по причине скрупулёзно выверенных костюмов и различного рода реалий.

Ранее сообщалось, что продюсер Хироюки Санада заключил сделку на продолжение роли лорда Ёси Торанаги. И как бы сценаристы Джастин Маркс и Рэйчел Кондо ни открещивались от разработки сценария, они всё же приступят к написанию сценарной арки уже летом.

Также пока неясно, останутся ли новые сезоны в рамках вселенной "Сёгуна" или будут основаны на других книгах "Азиатской саги" Клавелла. Если новые сезоны будут сняты, сериал сменит категорию, в которой её будет оценивать жюри "Эмми", - "драматический сериал" вместо "мини-сериала".