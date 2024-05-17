В Москве прошел специальный показ снятого в Киргизии фильма "Приговор"

Специальный показ фильма "Приговор", снятого казахстанским режиссером Диасом Бертисом в Киргизии, прошел в четверг в Москве в кинотеатре "Москино Космос". Фильм представили сам постановщик, продюсеры и сыгравшие в нем актеры, передает корреспондент ТАСС.

© Кадр из трейлера фильма "Приговор"

"Две важные вещи в этом фильме. Первое: мы хотели задаться вопросом, интерпретировать, что же такое справедливость в понимании подростка. <...> И второе: <...> здесь, конечно, есть противостояние "человек - система", но есть понимание "человек - человеку", и мы через этот фильм хотели рассказать о милосердии и о том, что месть - это плохая вещь, а воздаяние за зло равносильно самому злу", - сказал Бертис зрителям перед показом.

За 20 минут до начала сеанса в холле кинотеатра собралось много зрителей, а на входе в зал во время проверки билетов образовалась очередь. Спецпоказ посетили несколько сотен человек.

Фильм "Приговор" снят по мотивам реальных событий, произошедших в Киргизии в 2008 году. Он повествует о старшеклассниках, которые столкнулись с произволом правоохранительной системы. В поисках справедливости они совершают вооруженный захват зала суда.

После завершения сеанса режиссер, а также актеры Рауан Ахмедов, Дамир Амангельдин и Айбар Салы раскрыли некоторые детали съемок и процесса создания сценария фильма.

"В конечном итоге любое искусство, я думаю, должно делать этот мир как-то лучше. Каким способом - это уже другой вопрос. Мы выбираем [сделать это] методом жесткого урока", - подытожил Бертис.

Фильм "Приговор" вышел в российский прокат 16 мая.