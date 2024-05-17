Каннский фестиваль показал премьеру «Мегалополиса»‎ Копполы

Накануне вечером на Каннском фестивале прошла премьера долгожданного фантастического эпоса Фрэнсиса Форда Копполы "Мегалополис". Фильма, идея которого вынашивалась почти сорок лет.

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Впервые он начал думать об этом проекте в 1978 году, когда работал над фильмом "Апокалипсис сегодня". Как и в случае с этим военным блокбастером, путь к "Мегаполису" был изнурительным. Съемки шли мучительно, многие члены группы сходили с дистанции; по свидетельству газеты The Guardian, кто-то из них назвал этот опыт подобным "наблюдению за крушением поезда, которое разворачивалось день за днём, неделя за неделей".

Сам Коппола описывал сюжет фильма как "римскую эпопею, действие которой происходит в современной Америке"; использованы мотивы заговора против правителей Римской империи. Действие происходит в 63 году до нашей эры и в современном Нью-Йорке, который теперь носит название Нью-Рим. Гениального архитектора с древнеримским именем Каталина, задумавшего построить свою Утопию на руинах гибнущего Нью-Йорка, играет Адам Драйвер. В звездную актерскую команду фильма входят Одри Плаза, Дастин Хоффман, Шайа ЛаБаф, Джон Войт и Джанкарло Эспозито в роли нью-йоркского мэра.

Режиссер шел на колоссальный риск, взявшись за этот грандиозный проект и потратив на него 120 миллионов собственных денег - он даже продал свою успешную винодельню. В сущности, 85-летний мастер повторил свой подвиг конца 70-х, когда вот так же мучительно и с такими же потерями, сердечными приступами, жестокими конфликтами внутри группы снимался его "Апокалипсис". И вот снова бесконечные переделки и пересъемки, простои и фальстарты. Снова завиральные идеи наподобие гигантского фильма, который должны показывать, подобно "Кольцу" Вагнера, четыре вечера подряд, - чтобы зрители приезжали к циклопическому амфитеатру, снимали отель и там жили в ожидании очередной порции невиданного зрелища.

Первые съемки, как сообщалось, начались еще в 1989 году на студии "Чинечитта" в Риме. Там Коппола проводил застольные чтения своего сценария с такими актерами, как Пол Ньюман, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джеймс Каан, Эди Фалько и Ума Турман. Оператор Рон Фрике тогда отснял для будущей картины более 30 часов пейзажных кадров в окрестностях Нью-Йорка. Все затормозилось 11 сентября в день падения башен-близнецов, когда теракт заставил Копполу серьезно переосмыслить свой проект.

В последние годы карьера мастера стала явственно затухать, он снимал значительно реже. Но давний замысел не оставлял, и осенью 2022 года начались съемки "Мегалополиса" на студии в Атланте.

"Я понятия не имею, откуда Фрэнсис черпает свою энергию", - говорит британский режиссер Майк Фиггис, знающий Копполу уже 30 лет.

Как-то он предложил Копполе снять документальный фильм о создании "Мегалополиса" - это была шутка. Но вскоре Коппола позвонил ему и попросил приехать. Прибыв в Атланту, Фиггис был впечатлен:

"Наблюдать, как 84-летний парень объединяет эту огромную команду, и у него достаточно мозгов, чтобы управлять актерами, камерой и всем остальным… Каждое утро он вставал и делал заметки по дороге на съемочную площадку или обсуждал свои идеи с Романом, его сыном. Перед началом съемок он искал жилье в Атланте для своей большой семьи и не нашел ничего подходящего. Тогда он купил мотель, который только что закрылся, отремонтировал его и на протяжении всех съемок там жил, невзирая на строительный шум".

Дело сильно тормозилось и тем, что Коппола был привержен олдскульным методам кинопроизводства и не признавал цифровых новшеств. Сегодняшний кинопроцесс соединяет мастерство и технические идеи многих опытных специалистов, а Коппола, по свидетельству одного из его сотрудников:..

"Все еще живет в мире, где есть один автор фильма, а все остальные должны только выполнять его указания. Мы предлагали ему прекрасные проекты, но они его не устраивали. Поэтому много времени тратилось впустую - то, что можно было снять за десять минут, занимало полдня. Он часто появлялся по утрам перед важными съемками, но никакого плана у него не было, и он просто сидел часами в своем трейлере, ни с кем не разговаривал, курил… Проходили дни, а ничего не снималось, съемочная группа и актеры стояли и ждали. А потом он выдумывал что-то, что не соответствовало ни тому, что он прежде говорил, ни тому, что написано в сценарии, - а мы просто соглашались, пытаясь извлечь из этого максимум пользы. И уходили, качая головами и задаваясь вопросом, чем мы занимались все эти двенадцать часов. Это звучит безумно, но бывали времена, когда мы спрашивали друг друга: "Этот парень когда-нибудь снимал кино?".

Во время съемок одной из вакханалий в ночном клубе, по словам очевидцев, Коппола пытался поцеловать обнаженных до пояса статисток - "хотел поднять им настроение".

"Это был его способ вдохновить и создать клубную атмосферу, которая была так важна для фильма, - прокомментировал этот случай исполнительный сопродюсер Даррен Деметре, - Мне никогда не приходилось слышать о каких-либо жалобах на навязчивые преследования в ходе проекта".

Скандал достиг апогея в декабре 2022 года, когда примерно в середине съемок большинство специалистов по визуальным эффектам и художников были либо уволены, либо ушли сами. Это снова все остановило, но, как мы видим, однажды съемки счастливо подошли к концу, и сорокалетний творческий процесс увенчался каннской премьерой 16 мая 2024 года.

После пробных показов в Лос-Анджелесе отзывы на картину были неоднозначными. Одни называют ее безумием, печально завершающим карьеру Копполы, другие считают блестящим пророчеством и шедевром, далеко опередившим свое время. Об отзывах фестивальной прессы на фильм мы сообщим.