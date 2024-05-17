Каннский фестиваль показал премьеру "Мегалополиса" Копполы
Накануне вечером на Каннском фестивале прошла премьера долгожданного фантастического эпоса Фрэнсиса Форда Копполы "Мегалополис". Фильма, идея которого вынашивалась почти сорок лет.
Впервые он начал думать об этом проекте в 1978 году, когда работал над фильмом "Апокалипсис сегодня". Как и в случае с этим военным блокбастером, путь к "Мегаполису" был изнурительным. Съемки шли мучительно, многие члены группы сходили с дистанции; по свидетельству газеты The Guardian, кто-то из них назвал этот опыт подобным "наблюдению за крушением поезда, которое разворачивалось день за днём, неделя за неделей".
Сам Коппола описывал сюжет фильма как "римскую эпопею, действие которой происходит в современной Америке"; использованы мотивы заговора против правителей Римской империи. Действие происходит в 63 году до нашей эры и в современном Нью-Йорке, который теперь носит название Нью-Рим. Гениального архитектора с древнеримским именем Каталина, задумавшего построить свою Утопию на руинах гибнущего Нью-Йорка, играет Адам Драйвер. В звездную актерскую команду фильма входят Одри Плаза, Дастин Хоффман, Шайа ЛаБаф, Джон Войт и Джанкарло Эспозито в роли нью-йоркского мэра.
Режиссер шел на колоссальный риск, взявшись за этот грандиозный проект и потратив на него 120 миллионов собственных денег - он даже продал свою успешную винодельню. В сущности, 85-летний мастер повторил свой подвиг конца 70-х, когда вот так же мучительно и с такими же потерями, сердечными приступами, жестокими конфликтами внутри группы снимался его "Апокалипсис". И вот снова бесконечные переделки и пересъемки, простои и фальстарты. Снова завиральные идеи наподобие гигантского фильма, который должны показывать, подобно "Кольцу" Вагнера, четыре вечера подряд, - чтобы зрители приезжали к циклопическому амфитеатру, снимали отель и там жили в ожидании очередной порции невиданного зрелища.
Первые съемки, как сообщалось, начались еще в 1989 году на студии "Чинечитта" в Риме. Там Коппола проводил застольные чтения своего сценария с такими актерами, как Пол Ньюман, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джеймс Каан, Эди Фалько и Ума Турман. Оператор Рон Фрике тогда отснял для будущей картины более 30 часов пейзажных кадров в окрестностях Нью-Йорка. Все затормозилось 11 сентября в день падения башен-близнецов, когда теракт заставил Копполу серьезно переосмыслить свой проект.
В последние годы карьера мастера стала явственно затухать, он снимал значительно реже. Но давний замысел не оставлял, и осенью 2022 года начались съемки "Мегалополиса" на студии в Атланте.
"Я понятия не имею, откуда Фрэнсис черпает свою энергию", - говорит британский режиссер Майк Фиггис, знающий Копполу уже 30 лет.
Как-то он предложил Копполе снять документальный фильм о создании "Мегалополиса" - это была шутка. Но вскоре Коппола позвонил ему и попросил приехать. Прибыв в Атланту, Фиггис был впечатлен:
"Наблюдать, как 84-летний парень объединяет эту огромную команду, и у него достаточно мозгов, чтобы управлять актерами, камерой и всем остальным… Каждое утро он вставал и делал заметки по дороге на съемочную площадку или обсуждал свои идеи с Романом, его сыном. Перед началом съемок он искал жилье в Атланте для своей большой семьи и не нашел ничего подходящего. Тогда он купил мотель, который только что закрылся, отремонтировал его и на протяжении всех съемок там жил, невзирая на строительный шум".
Дело сильно тормозилось и тем, что Коппола был привержен олдскульным методам кинопроизводства и не признавал цифровых новшеств. Сегодняшний кинопроцесс соединяет мастерство и технические идеи многих опытных специалистов, а Коппола, по свидетельству одного из его сотрудников:..
"Все еще живет в мире, где есть один автор фильма, а все остальные должны только выполнять его указания. Мы предлагали ему прекрасные проекты, но они его не устраивали. Поэтому много времени тратилось впустую - то, что можно было снять за десять минут, занимало полдня. Он часто появлялся по утрам перед важными съемками, но никакого плана у него не было, и он просто сидел часами в своем трейлере, ни с кем не разговаривал, курил… Проходили дни, а ничего не снималось, съемочная группа и актеры стояли и ждали. А потом он выдумывал что-то, что не соответствовало ни тому, что он прежде говорил, ни тому, что написано в сценарии, - а мы просто соглашались, пытаясь извлечь из этого максимум пользы. И уходили, качая головами и задаваясь вопросом, чем мы занимались все эти двенадцать часов. Это звучит безумно, но бывали времена, когда мы спрашивали друг друга: "Этот парень когда-нибудь снимал кино?".
Во время съемок одной из вакханалий в ночном клубе, по словам очевидцев, Коппола пытался поцеловать обнаженных до пояса статисток - "хотел поднять им настроение".
"Это был его способ вдохновить и создать клубную атмосферу, которая была так важна для фильма, - прокомментировал этот случай исполнительный сопродюсер Даррен Деметре, - Мне никогда не приходилось слышать о каких-либо жалобах на навязчивые преследования в ходе проекта".
Скандал достиг апогея в декабре 2022 года, когда примерно в середине съемок большинство специалистов по визуальным эффектам и художников были либо уволены, либо ушли сами. Это снова все остановило, но, как мы видим, однажды съемки счастливо подошли к концу, и сорокалетний творческий процесс увенчался каннской премьерой 16 мая 2024 года.
После пробных показов в Лос-Анджелесе отзывы на картину были неоднозначными. Одни называют ее безумием, печально завершающим карьеру Копполы, другие считают блестящим пророчеством и шедевром, далеко опередившим свое время. Об отзывах фестивальной прессы на фильм мы сообщим.