Завершились съемки фильма «Как приручить дракона»

Режиссёр, сценарист и продюсер фильма «Как приручить дракона» Дин Деблуа в своих соцсетях рассказал о завершении съёмок картины. Он прикрепил фото с книгой, на которой виднеется логотип с драконом.

Производство стартовало ещё в середине января и завершилось только сейчас. На съёмки потребовалось ровно четыре месяца.

Главную роль исполнит Мэйсон Темз, а его подругу воплотит Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме.

Другие подробности сюжета будущей экранизации пока не раскрываются. Премьера фильма должна состояться 13 июня 2025 года. Опять же, если планам создателей ленты ничего не помешает, то тогда она выйдет в срок.