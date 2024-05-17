Новая часть «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет 28 июля 2025 года
По данным издания Deadline, новая часть франшизы «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», выйдет 28 июля 2025 года.
Режиссёром ленты выступит Дженнифер Кейтин Робинсон. Авторами сценария выступят Кейтин Робинсон и Сэм Лански. Сюжет фильма пока не раскрывается, но ожидается, что звёзды оригинала Фредди Принц-младший и Дженнифер Лав Хьюитт вернутся. Продюсером выступает Нил Мориц.
Первая часть вышла в 1997 году, через год увидел свет сиквел, «Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом». В 2021 году запускали сериал по одноимённому оригинальному фильму.
Сюжет оригинала рассказывал про четырёх друзей, которые ночью случайно сбили пешехода во время движения по прибрежной дороге. В панике они решают выбросить тело в океан и клянутся никогда больше не вспоминать об этом инциденте. Однако год спустя они начинают получать загадочные сообщения от человека, который знает о совершённом преступлении. Он начинает их преследовать и убивать.