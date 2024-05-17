Фильм «Черный телефон 2» с Итаном Хоуком перенесли на 17 октября 2025 года

СМИ сообщили о переносе сиквела «Чёрного телефона». Изначально ленту планировали выпустить 27 июня 2025 года, но теперь картина выйдет не раньше 17 октября того же года.

© Кадр из трейлера фильма "Черный телефон"

Ранее сообщалось, что Итан Хоук вновь сыграет маньяка, Мэйсон Темз вернётся к роли мальчика Финни Блейка, а образ Терренса Блейка вновь воплотит Джереми Дэвис. В режиссёрское кресло должен вернуться Скотт Дерриксон, снявший оригинал и «Доктора Стрэнджа».

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. В фильме рассказывается про жуткого маньяка в маске, который похищал детей. Однажды он похитил мальчика Финни Блейка и, казалось бы, что надежды на спасение нет, однако с героем отключённому телефону начинают звонить предыдущие жертвы убийцы, чтобы помочь мальчику выбраться из плена детоубийцы.

Сюжетных подробностей «Чёрного телефона 2» пока нет.