«Есть солидные идеи». Уилл Смит рассказал о фильме «Я —легенда 2»

Уилл Смит побеседовал с изданием Entertainment Tonight и рассказал о работе над сиквелом культового фильма «Я — легенда». По его словам, у них с Майклом Б. Джорданом, который тоже сыграет в ленте ведущую роль, «есть солидные идеи» для ленты.

© Кадр из фильма "Я легенда"

В детали, понятное дело, Смит вдаваться не стал, но подчеркнул, что ему нравится работать с Джорданом над картиной.

"Около месяца назад мы провели пару недель вместе, работая над фильмом. Я думаю, что он выглядит здорово. У нас есть несколько действительно солидных идей. Надеюсь, мы воплотим их на экране вместе. Этот чувак знает своё дело."

Смит вернётся к роли доктора Роберта Невилла. Вторая часть расскажет историю после событий оригинальной картины. За основу сценарист сиквела Акива Голдсман взял финал, который был доступен лишь на DVD. В нём герой Смита выживает и покидает заражённый город вместе с Анной и Итаном. В обычной версии, которую крутили в кино и по ТВ, доктор Невилл умирал.