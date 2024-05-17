В РАО назвали неэтичным показ «Царьградом» «трофейных фильмов»

В пресс-службе Российского авторского общества прокомментировали появление на «Царьград ТВ» раздела «трофейных фильмов». «ИнтерМедиа» напоминает, что на онлайн-платформе начался показ зарубежных картин, которые официально не прокатывались в России.

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Как сообщили представители РАО изданию «Подъём», они не знают, есть ли у «Царьград ТВ» разрешение на показ этих картин, а «отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)».