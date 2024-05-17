В РАО назвали неэтичным показ «Царьградом» «трофейных фильмов»
В пресс-службе Российского авторского общества прокомментировали появление на «Царьград ТВ» раздела «трофейных фильмов». «ИнтерМедиа» напоминает, что на онлайн-платформе начался показ зарубежных картин, которые официально не прокатывались в России.
Как сообщили представители РАО изданию «Подъём», они не знают, есть ли у «Царьград ТВ» разрешение на показ этих картин, а «отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)».
- На фильмы и иные произведения, созданные в недружественных для России странах, никаких исключений не распространяется, таким образом, сам термин «трофейные фильмы» представляется некорректным, - говорится в комментарии РАО. – Если у интернет-телеканала отсутствуют разрешения на использование их контента, то это безусловно является неэтичным поведением и подпадает под определение бездоговорного использования. Для правообладателей из недружественных стран, а также приравненных к ним авторов и правообладателей, внесённых в Реестр иностранных агентов, с 27 мая 2022 года на отчисления действует особый порядок расчётов. Выплаты за использование произведений этих правообладателей должны производиться на специально открытый рублёвый счёт «О». Вывести деньги с этого счёта можно только с разрешения специальной правительственной комиссии.