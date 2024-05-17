В Петербурге представили фильм о жизни блаженной Дарьюшки Петербургской

В Северной столице прошла презентация художественно-публицистического фильма "Дарьюшкины дары", рассказывающего о судьбе и духовном подвиге блаженной Дарьюшки Петербургской (Дарии Шурыгиной, в монашестве Исидоры, во имя Исидоры блаженной, жившей в IV веке). Имя Дарьюшки не столь известно, как, например, Ксении Петербургской. Инициативу творческой группы восполнить пробел в знании петербургской истории церкви и женского монашества поддержало межрегиональное общественное патриотическое движение "Вечно живые", восстанавливающее историческую память о героях России и духовном движении во благо Родины.

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Несмотря на десятилетия активной борьбы с церковью и попыток уничтожить все, что с ней связано, сохранилась могила блаженной на кладбище возрожденного уже в наши дни Воскресенского Новодевичьего монастыря. И к этому месту упокоения идут и идут не только монашествующие, но и мирские люди - выразить дань уважения, попросить об утешении и помощи. Добрые дела и чудеса, связанные с именем Дарьюшки, продолжаются поныне. С 2005 года в обители начали вести учет этих историй. Кстати, в храме обители есть редкая икона - образ Богоматери "Ковчег Спасения". На ней изображена Богородица с младенцем в руках, находящаяся в ковчеге, символизирующем церковь. А внизу, под ковчегом, как бы на земле - сама инокиня Исидора, помогающая прийти людям к вере. Всем - независимо от занимаемого положения в мире земном.

Чудо, связанное с иконой, произошло не так уж давно, в 2012 году. Тогда после панихиды на могиле Дарьюшки люди увидели в небе над монастырем парящий образ Богоматери. И попросили иконописца изобразить увиденное.

Дария Шурыгина - некоренная петербурженка. В Петербург она прибыла в возрасте около 70 лет вместе с матушками Феофанией и Варсонофией из Горицкого монастыря (Новгородская область). Они были приглашены в Петербург, чтобы возродить женское монашество в Петербурге. Что и было сделано.

Дария никогда не выходила замуж, не имела своей семьи. Заботилась о младших брате и сестре (родители рано умерли). А когда дети выросли, стала странствовать. Отдавала все свои силы - физические и духовные - тем, кто в этом нуждался. И в Петербурге кротость ее и смирение поражали всех, независимо от сословия. К ней тянулись, поражаясь внутренней силе хрупкой пожилой женщины.

Образ блаженной, юродивой женщина взяла на себя добровольно. Называла себя "дураком", "убогим человеком". Помогала всем - и нищим (сохранились, например, сведения, как она шила из кусочков ткани, которые просила у более обеспеченных, шила им одежду) и самому монастырю (когда потребовались деньги на строительство Новодевичьей обители, а их не было, и стройка могла превратиться в долгострой, самолично круглосуточно находилась в монастырской башенке, выходившей на улицу, и у всех проходящих просила пожертвовать на монастырь). Если учесть, что тогда место, переданное монастырю, было окраиной города и в окрестностях постоянно находились разбойники, это был маленький подвиг. Никто из злых людей не тронул Дарьюшку.

Жизнь Дарьюшки описана в повести Софии Снессоревой "Русская странница Дарьюшка". София Снессорова была духовной дочерью известного святителя Игнатия Брянчанинова и одной из тех, с кем постоянно общалась Дарьюшка. Удивительные сказочные истории рассказывала она сыну Софии Николаю. Часть этих историй также вошла в повести как рассказы Дарьюшки.

Возможно, через какое-то время Дарьюшка будет канонизирована (по крайней мере необходимые для подачи на канонизацию документы уже собираются).

- Я с детства жил недалеко от Смоленского кладбища. Там находятся захоронения многих известных петербургских блаженных. Позже я прочитал книгу о петербургских блаженных, и появилась идея снять цикл фильмов по этой теме. Напомню: имперский Петербург стал центром женского юродства - рассказал об истории рождения замысла о картине ее режиссер Николай Шеляпин. (Ранее выходили ленты о святой Ксении Петербургской, блаженной Анне Лашкиной, блаженной Матронушке Босоножке, блаженном Матвее Татомире).

Продюсер картины Федор Туркин, председатель патриотического движения "Вечно живые", признался, что раньше вообще, как и многие, ничего не слышал о Дарьюшке. Но, прочитав о ней, он был поражен ее служению людям, поиску сокровищ духовных и передаче их тем, кто на пути, кто нуждается в них. Он считает, что сила духа жителей города, ярко проявленная в блокаду, не взялась ниоткуда. Она копилась десятилетиями, столетиями, и к ее формированию причастны и те, кто почитаем и церковью. В том числе Дарьюшка.

- Таких фильмов должно быть много. Молодежь практически ничего не знает о петербургских подвижниках, - считает Константин Швецов, профессор СПбГПУ.

Авторы фильма обещают продолжение темы о петербургских блаженных. А картина о Дарьюшке уже приняла участие в двух кинофестивалях - "Отцы и дети" в Орле и в Сретенском кинофестивале в Обнинске.