Фильм ужасов «Астрал 6» выйдет в августе 2025 года

Кинокомпания Sony Pictures раскрыла дату шестой части серии хорроров «Астрал». Новая картина в знаменитой франшизе выйдет в мировом прокате 29 августа 2025 года, а съёмки ленты должны завершиться до конца 2024-го.

© Кадр из фильма «Астрал. Ритуал Малум»

Каких-либо деталей о новом «Астрале» нет. Известно лишь, что речь идёт именно о номерной ленте, а не недавно представленном о спин-оффе от постановщика «Лунного рыцаря» Джереми Слейтера. У этой картины пока нет точной даты премьеры.

Серия фильмов ужасов «Астрал» запустилась в 2010 году и стала одной из флагманских франшиз Sony Pictures. При относительно скромных бюджетах пять картин суммарно заработали в прокате около $ 730 млн. Главные роли в киновселенной исполняют Патрик Уилсон и Тай Симпкинс.