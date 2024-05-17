Показ к 100-летию Бориса Васильева подготовил онлайн-кинотеатр Музея Победы

В онлайн-кинотеатре Музея Победы во вторник, 21 мая, состоится специальный кинопоказ фильма Юрия Кары «Завтра была война». Мероприятие приурочат к 100-летию писателя-фронтовика Бориса Васильева. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

© Вечерняя Москва

Картина «Завтра была война», снятая по одноименной повести Бориса Васильева, рассказывает о поколении, юность которого пришлась на сталинские репрессии и Великую Отечественную войну. Фильм удостоили главных призов международных кинофестивалей в Польше, Германии, Франции и Испании. По сценариям Васильева также были сняты ленты «Офицеры», «Очередной рейс», «А зори здесь тихие...» и другие. Также по его произведениям ставили спектакли.

Васильев в 1941 году окончил 9-й класс и с началом Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем. В 1943 году он попал на минную растяжку во время воздушного десанта под Вязьмой. Его доставили в госпиталь с тяжелой контузией.

— После излечения этого ранения Бориса Львовича отправили на учебу в Военную академию бронетанковых и механизированных войск имени И. В. Сталина. В 1946 году будущий писатель окончил инженерный факультет академии, а затем работал испытателем колёсных и гусеничных машин на Урале, — рассказали в пресс-службе Музея Победы.

Музей Победы примет участие в акции «Ночь музеев» 18 мая. В ее рамках в учреждении пройдут встречи с известными людьми, специальные программы и открытие нового выставочного проекта.