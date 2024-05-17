В кинотеатрах России снова стали показывать фильмы в рамках «предсеансового обслуживания»

Кинокритик Роман Григорьев выразил мнение, что это явление нежелательное, но для отечественных кинотеатров оно стало вынужденной мерой.

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Эксперт в беседе с 360.ru отметил, что кинотеатрам «необходимо как-то выживать, спасаться». Именно зритель приносит кассу, и кинотеатры живут за счёт этого, хотя «это плохая практика, и она формирует негативное отношение людей к труду в целом», цитирует Григорьева Радио «Комсомольская правда».

Ранее в сети появился трейлер хоррора «Никогда не отпускай» с 57-летней Холли Берри, а также канал FX продлил сериал «Сегун» сразу на два сезона вопреки идее авторов.