К юбилею Пушкина выходит мультфильм о великом поэте

6 июня в кинотеатрах выйдет анимационный фильм "Пушкин и…Михайловское. Начало", который приурочен к 225-летию со дня рождения поэта.

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Действие происходит во время ссылки молодого Пушкина в деревне. Именно здесь, в родительском имении Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек поэт пережил творческое перерождение, создал лучшие свои произведения и стал тем гением, которого знает и любит вся Россия.

Проект рассчитан на широкую семейную аудиторию - обещано, что в нём найдут что-то интересное для себя как взрослые, так и дети.

Режиссером-постановщиком стала Екатерина Гаврюшкина, она же выступила одним из сценаристов. Продюсер - Игорь Гаврюшкин, сценарий к фильму написали Таисия Харькина и Игорь Лебедев.

По словам создателей анимационного фильма, его основная цель - заново влюбить зрителя в творчество и личность А.С. Пушкина.

Мультфильм выходит в кинотеатрах 6 июня.