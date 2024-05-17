Кинг продал права на экранизацию своего рассказа режиссеру из России за доллар

Американский писатель Стивен Кинг продал права на свой рассказ под названием «Человек, который не пожимал рук» российскому режиссеру, выпускнице московской киношколы «Свободное кино» Миле Сафие. Об этом кинематографистка сообщила в разговоре с RTVI.

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Автор продал режиссеру разрешение на экранизацию произведения за один доллар. Сафие стала одной из последних участников программы писателя Dollar Baby, в рамках которой Кинг за доллар отдает права на свои работы молодым кинодеятелям.

Режиссер рассказала, что съемки картины начнутся в июле в Турции, а ее премьера запланирована на ноябрь этого года.

«Сниматься фильм будет на турецком языке, но будет дубляж сделан на русский язык, турецкий и испанский. Сейчас мы еще тестируем нейросеть — возможно, на большее число языков будет переведен фильм без дубляжа даже, родной голос актеров будет звучать», — рассказала Сафие.

Кинематографистка добавила, что проект будет показан на фестивалях в Орландо, Нью-Йорке и Стамбуле. По ее словам, победить в программе Dollar Baby можно по ряду причин.

Во-первых, важно, насколько автор готов передать дух книги. <...> Здесь нужно следовать атмосфере его мира. Во-вторых, имеет значение, где будут проходить съемки — офису Стивена Кинга было интересно, думаю, расширение географии программы. В-третьих, желательно выбрать рассказ, по которому ничего не снято или мало что снято Миле Сафие

Режиссер призналась, что пока держит в секрете актерский каст фильма, так как боится «сглазить»: большая часть съемочной группы согласилась работать «за спасибо», так как картина не является коммерческой.

Ранее стало известно, что продажи книг Стивена Кинга в России упали почти на четверть.