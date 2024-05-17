В Осетии и Иране пройдут Дни осетинского и иранского кино

Дни осетинского кино пройдут в Иране параллельно с Днями иранского кино в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра Северной Осетии по национальной политике и внешним связям Андрей Бессонов по итогам встречи с делегацией посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации во главе с руководителем культурного представительства посольства Масудом Ахмадвандом.

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"Иранская сторона выступила с инициативой, которую мы с радостью поддержали. В истории осетинского кино много интересных страниц. Особого внимания заслуживают художественные фильмы, которые не только отражают национальный колорит, но и потрясают красотой горной природы. В числе лучших осетинских кинокартин можно отметить "Горец", "Фарн", "Легенда горы Тбау", "Волшебная папаха" и "Долг и честь". Мы подготовим интересную подборку и отправим в посольство Исламской Республики Иран", - отметил замминистра.

Дни кино пройдут в ближайшее время. В Иране будут представлены 5-6 осетинских фильмов, их переведут на фарси. Иранские фильмы также покажут с синхронным переводом на осетинский язык в Северной Осетии. Кроме того, иранская сторона пригласила на Дни кино создателей осетинских фильмов.

Также рассматривалась перспектива участия иранских и осетинских творческих коллективов в культурных, общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Ирана и Осетии. В перспективе планируется и проведение обменных гастролей, выставок, экспертных научных встреч, реализация образовательных программ.