Объявлена дата премьеры второго фильма «Мортал Комбат»

Студия Warner Bros. Discovery анонсировала старт кинопроката сиквела фэнтезийного боевика "Мортал Комбат 2". Его премьера состоится 24 октября 2025 года, сообщает Variety.

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"Мортал Комбат" вышел в 2021 году. В основу картины положена серия одноименных видеоигр о боевых искусствах.

Режиссер - Саймон Маккуойд, снявший первую часть фильма. Сценаристом сиквела стал Джереми Слэйтер. К актерскому составу присоединились Карл Урбан (он сыграет Джонни Кейджа), Мартин Форд, Тати Габриэль и Дэймон Херриман.

В ролях также: Хироюки Санада, Льюис Тан, Таданобу Асано, Джессика Макнэми, Мехкад Брукс, Джо Таслим и другие.