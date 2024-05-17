Объявлена дата премьеры второго фильма "Мортал Комбат"
Студия Warner Bros. Discovery анонсировала старт кинопроката сиквела фэнтезийного боевика "Мортал Комбат 2". Его премьера состоится 24 октября 2025 года, сообщает Variety.
"Мортал Комбат" вышел в 2021 году. В основу картины положена серия одноименных видеоигр о боевых искусствах.
Режиссер - Саймон Маккуойд, снявший первую часть фильма. Сценаристом сиквела стал Джереми Слэйтер. К актерскому составу присоединились Карл Урбан (он сыграет Джонни Кейджа), Мартин Форд, Тати Габриэль и Дэймон Херриман.
В ролях также: Хироюки Санада, Льюис Тан, Таданобу Асано, Джессика Макнэми, Мехкад Брукс, Джо Таслим и другие.