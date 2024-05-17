Сериал «Задача трех тел» от шоураннеров «Игры престолов» продлен на второй сезон

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Задача трех тел", над которым работают шоураннеры "Игры престолов" - Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, об этом сообщает Variety.

Пока не известно, сколько планируется серий и сезонов в сериале. По заверениям Netflix, зрители получат полноценное завершение истории.

Сюжет "Задачи трех тел" основан на одноименной трилогии книг Лю Цысиня. Действие разворачивается вокруг девушки-астрофизика, которая в 1967 году устраивается в сверхсекретную лабораторию во Внутренней Монголии. Исследования героини загадочным образом влияют на работу учёных из 2024-го - вместе они пытаются спасти мир от неминуемой угрозы.

Первый сезон сериала вышел в марте 2024 года и занял первую строчку еженедельного чарта самых популярных сериалов Netflix.