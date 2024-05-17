Поплавская рассказала, нужно ли переснимать «Красную шапочку»

Нет смысла переснимать «Красную шапочку», считает исполнительница главной роли в советском фильме, актриса, телерадиоведущая, общественный деятель и театральный педагог Яна Поплавская. Как она отметила в беседе с KP.RU, сценаристам нужно искать новые человеческие истории.

© РИА Новости

Мне кажется, что когда картина уже снята, то должен появиться уникальный сценарий, либо нет смысла ее переснимать. Такое количество человеческих историй нас окружает, что нашим сценаристам нужно смотреть вперед, а не оглядываться, — поделилась актриса.

Поплавская отметила, что долгое время российские кинематографисты ориентировались на европейское кино. Однако сейчас они поняли, что нужно сфокусироваться на себе. Кино — это отражение внутреннего и внешнего мира, объяснила она.

Актриса подчеркнула, что раньше советский кинематограф шел вровень с Голливудом и даже во многом его опережал. Часто зрители награждают артистов характеристиками героя, хотя они на самом деле отнюдь не такие в жизни, добавила Поплавская.

Ранее телеканал НТВ отменил показ очередного выпуска шоу «Звезды» после возмущения актрисы Яны Поплавской. Артистке не понравились разборки между Филиппом Киркоровым и Александром Реввой, которые пустили в эфир.