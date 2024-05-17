Вышел финальный трейлер боевика «Плохие парни до конца» с Уиллом Смитом

Появился финальный трейлер фильма «Плохие парни до конца» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. Ролик представила кинокомпания Sony Pictures Entertainment, боевик получил рейтинг R из-за присутствия в кадре насилия.

© Кадр из фильма «Плохие парни до конца»

По сюжету главные герои приходят в ужас от информации, что их бывший капитан предположительно мог быть коррупционером. Однако его посмертное обращение указывает на то, что коррупция в полицейском управлении Майами повсеместна. Капитана мог убить кто-то из своих.

Фильм выйдет в прокат в начале июня, спустя четыре года после премьеры третьей части знаменитой комедийной франшизы «Плохие парни навсегда». Лента стала кассовым хитом и заработала в мире $426 млн. Бюджет картины составил $90 млн. Постановщиками новой части выступили Билал Фалла и Адиль Эль Арби. Режиссеры выпустили третий фильм «Плохие парни навсегда».

Предстоящая часть получила рейтинг R из-за насилия, ненормативной лексики и некоторых сексуальных отсылок в кадре. Показ фильма детям младше 17 лет возможен только в сопровождении взрослого.

Напомним, «Плохие парни» представляют собой серию комедийных боевиков про двух американских детективов, один из которых является примерным семьянином, а другой — богатым холостяком. Оригинальный фильм 1995 года заработал в мировом прокате $141 млн, тогда как сиквел спустя восемь лет собрал в общей сложности $273 млн.

В марте вышел первый трейлер новых «Плохих парней». В ролике зрители увидели несколько ярких сцен, таких как трюки героя Уилла Смита, схватку в падающем вертолете и ряд перестрелок.