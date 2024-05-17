Вестерн «Мертвые не причиняют боли» выйдет в России в мае

Локализованный трейлер и дату российской премьеры фильма «Мёртвые не причиняют боли» (The Dead Don’t Hurt) обнародовала 17 мая 2024 года кинокомпания «Парадиз». «ИнтерМедиа» напоминает, что режиссером и сценаристом вестерна стал Вигго Мортенсен, он же исполнил главную мужскую роль, а главную женскую сыграла Вики Крипс.

© Кадр из фильма «Мертвые не причиняют боли»

- Мечты прекрасной Вивиан (Крипс) и ее мужа Хольгера (Мортенсен) о светлом будущем разрушаются войной, разлучая и бросая их в опасный мир, где каждый сам за себя, - сообщается в синопсисе. - В эти сложные времена, через месть и прощение, они пытаются сохранить свою любовь.

В фильме также снялись Дэнни Хьюстон, Гаррет Диллаханд, Солли Маклауд, Колин Морган, Рэй Маккиннон, У. Эрл Браун, Атлас Грин и др.

В российский прокат «Мёртвые не причиняют боли» выйдет 30 мая – одновременно с американским.