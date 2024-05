Пол Дано сыграет «Кремлевского волшебника»

Пол Дано, Алисия Викандер, Джуд Лоу, Зак Галифианакис и Том Стёрридж исполнят главные роли в фильме «Кремлёвский волшебник» (The Wizard of the Kremlin) – экранизации одноименного романа-бестселлера Джулиано да Эмполи. Как сообщает Variety, режиссером проекта выступит Оливье Ассайас («Персональный покупатель», «Двойная жизнь»).

История начинается в России в начале 1990-х годов, после распада СССР. В новом мире, который обещает свободу и флиртует с хаосом, молодой художник и начинающий телепродюсер Вадим Баранов неожиданно становится политтехнологом многообещающего сотрудника ФСБ (бывшего КГБ) Владимира Путина.

- Работая в самом сердце российской власти, Баранов смешивает правду с ложью, новости с пропагандой, направляя все общество, как одно большое реалити-шоу, - сообщается в синопсисе. - Только любовь к притягательной, свободолюбивой Ксении может отвратить его от этой опасной игры.

«Волшебник Кремля» намеревается глазами Баранова показать темные тайны режима, который он помог построить. Главного героя (прототипом которого, вероятно, послужил Владислав Сурков) сыграет Пол Дано.