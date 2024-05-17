Мало кто из режиссеров смог прославиться, сняв всего пару-тройку фильмов. А Геральд Бежанов – смог. Геральд Суренович, армянин по происхождению, родился в Тбилиси в 1940 году, закончил юридический факультет Тбилисского государственного университета и режиссерский факультет ВГИКа. Сейчас ему 84 года. В кино он работал совсем не много, но все его фильмы стали популярны и до сих пор регулярно появляются в программе телепередач. И вот пять причин посмотреть фильмы Геральда Бежанова.

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Смотрите в воскресенье, 19 мая, х/ф «Витя Глушаков – друг апачей» (комедия, СССР, 1983) в 10:10 на телеканале «МИР». Режиссер: Геральд Бежанов. В ролях: Андрей Юрицин, Леонид Куравлев, Екатерина Симонова, Владимир Лизунов, Роман Долгов и др. Повтор – 20 мая в 22:30.

Увидеть, как Ирина Муравьева соблазняет Александра Абдулова

Самый известный фильм Геральда Баженова – это, конечно, «Обаятельная и привлекательная». Сценарий истории о том, как инженер конструкторского НИИ Надя Клюева при помощи «научного» метода пытается охмурить красавчика-коллегу Володю Смирнова, писался специально под Ирину Муравьеву.

На тот момент оба актера в тандеме уже были кинозвездами всесоюзного масштаба, у Муравьевой позади были картины «Карнавал», «Москва слезам не верит», «Мы, нижеподписавшиеся». У Абдулова – «Дети капитана Гранта», «Формула любви», «Юнона и Авось», «Ищите женщину». Правда, Муравьевой, которую долгое время мучил комплекс неполноценности из-за внешности, сценарий совсем не понравился.

«Мне жутко не нравилось это название, – объясняла актриса. – Оно неправильно прилеплялось ко мне. И сценарий мне не понравился. Время такое – хотелось сниматься в новых формах. А это старье какое-то! В конструкторском бюро кто-то хочет жениться, и еще так, не стесняясь, об этом говорит: хочу замуж, хочу замуж! У меня не было проблемы – я была замужем. И вот эта вся история казалась мне неловкой, несимпатичной. Когда нужно думать о большом, а мы о маленьком думаем! Мне казалось, что это все из жизни каких-то маленьких людей».

Поскольку другой работы в кино на тот момент у нее не было, а режиссер и сценарист, по словам Муравьевой, ходили за ней по пятам, она согласилась. В 1985 году фильм вышел на большой экран и стал лидером советского кинопроката за год.

Узнать, где же все-таки находится нофелет

Сценарии всех своих популярных фильмов Геральд Бежанов писал с Анатолием Эйрамджаном. «Где находится нофелет?» (1987) – еще одна лирическая комедия о поиске любви в большом городе. На месте Нади Клюевой на этот раз – инженер Павел Голиков, тоже сотрудник НИИ. Павел живет с родителями и слишком робок в общении с женщинами.

Если в картине «Самая обаятельная и привлекательная» устраивать личную жизнь героине Муравьевой помогала ее лучшая подруга социолог Сусанна, то найти невесту Павлу решил его двоюродный брат Гена. Один из фирменных способов знакомства у Гены – задать загадочный вопрос: «Где находится нофелет?» Правда, получается, что романы заводит женатый Гена, а Павел в исполнении Владимира Меньшова ищет особенную женщину и наконец находит в себе смелость познакомиться с девушкой, которая давно ему нравилась.

Обнаружить советского Гарри Поттера

В 1983 году на большой экран вышел фильм Геральда Бежанова «Витя Глушаков – друг апачей». В центре повествования – школьник, который увлекается книгами и фильмами об индейцах и пишет о них повесть. Однажды мальчик в автобусе платит штраф за алкоголика Аркадия – с этого момента начинается дружба между запутавшимся взрослым и ребенком, а в финале Вите удается вернуть старшего товарища к трезвой жизни.

Аркадия в комедии играет Леонид Куравлев, который к тому моменту уже был знаменитым актером, сыграл в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Не может быть!», «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию» и многих других советских кинохитах. «Витя Глушаков – друг апачей» не самая популярная картина в его фильмографии, но тем интереснее будет посмотреть эту комедию. Кстати, Витя Глушаков в исполнении Андрея Юрицына внешне очень напоминает советского Гарри Поттера и тоже творит чудеса дружбы.

Сопереживать герою Караченцова, которому подсунули ненастоящую жену

Мало кто знает, что некоторое время Геральд Бежанов занимался продюсированием фильмов. Так, он выступил продюсером картины Алексея Коренева «Ловушка для одинокого мужчины». В фильме мало действующих лиц, но блестящий актерский состав и отличная интрига. Вы увидите молодого Николая Караченцова в роли обманутого супруга, Юрия Яковлева в роли комиссара полиции, Ирину Шмелеву и Вениамина Смехова в роли аферистов, а также Иннокентия Смоктуновского в образе бродячего художника. Действие фильма разворачивается в пригороде Парижа и напоминает пикантный камерный спектакль. В картине есть смелые сцены, да и в целом ее дух и даже музыкальное сопровождение отражают дух перестройки в советском кино.

Отдохнуть, посмеяться и полюбоваться эстетикой перестройки

Два своих самых успешных фильма Геральд Бежанов снял в 1980-е годы. Незамысловатые, несерьезные сюжеты, за которые критиковали режиссера, на самом деле пришлись зрителю по душе. Шла Афганская война, обстановка в стране ухудшалась – возможно, легкое кино становилось отдушиной, поводом отдохнуть и посмеяться, найти в своем окружении таких же Володей Смирновых, красоток Сусанн и подкаблучников Ген?

Ну а для современного зрителя любопытно посмотреть на перестроечный антураж, автомобили, прически и моду тех лет. Например, на съемки фильма «Самая обаятельная и привлекательная» был выделен очень маленький бюджет, поэтому артисты использовали свою одежду, а красные «Жигули» одолжили у Михаила Кокшенова. А в комедии «Где находится нофелет?» можно полюбоваться на целую коллекцию женских образов: тут и укладки с начесом, и серьги-клипсы, и яркие наряды с приталенными силуэтами и объемными плечами – спустя 30 лет эти наряды снова выглядят актуально.